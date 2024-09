Mientras se define la venta de ExxonMobil, Pluspetrol proyecta duplicar su producción en Vaca Muerta

La empresa Pluspetrol se prepara para mantenerse al tope de la nueva era de desarrollo de Vaca Muerta, que ya empieza a generar movimiento en las principales operadoras, en particular las que ya vienen posicionándose en los últimos años en la Cuenca Neuquina.

Así mientras se define el fututo de la presencia de ExxonMobil en el país y su eventual continuidad a manos de empresas locales, la petrolera proyecta su expansión para su ya productivo bloque estrella -en sociedad con YPF-de La Calera, donde buscará duplicar la producción de gas y petróleo en los próximos dos años.

En el caso de la empresa estadounidense, se resalta en el mercado el interés de empresas como YPF, Vista, Tecpetrol y PAE por hacerse con las codiciadas áreas de Exxon en Vaca Muerta, en una operación competitiva lanzada meses atrás por unos u$s 2000 millones, que finalmente podría reducirse sustancialmente.

Los planes de crecimiento

Julián Escuder, el nuevo country manager de Pluspetrol, dio las primeras pistas en un evento del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en Houston, Estados Unidos, donde dio a conocer "los planes de expansión muy agresivos" como parte de un esquema de inversión de u$s 600 millones y que podrá escalar hasta los u$s 1000 millones, junto con el desarrollo de otros bloques petroleros.

Parte de esa inversión está destinada a la ampliación de una planta de tratamiento en una primera etapa a 2025 y una segunda para 2026, que le permitirá producir 17 MMm3/d y también duplicar la capacidad de producción de petróleo a 60.000 barriles diarios . Para eso, la operadora planea perforar entre 20 y 25 pozos por año hasta 2029.

Pero la petrolera tiene interés en participar en los dos proyectos de gas natural licuado (GNL) que se están perfilando en el país, para exportar el gas de la formación. Se trata de la participación en la iniciativa que lleva adelante YPF con la malaya Petronas para construir una mega planta de licuefacción en las costas rionegrinas.

El interés en analizar una eventual participación también se extiende al plan que encara Pan American Energy (PAE) con la estadounidense Golar , alianza que permitirá contar con un buque productor de GNL para 2027. En ambos casos, se buscará exportar el gas excedente no sólo durante los meses de verano sino también sostenible durante todo el año.

En petróleo, La Calera es el quinto bloque productivo de Vaca Muerta detrás de Loma Campana y La Amarga Chica, de YPF, Bajada del Palo Oeste de Vista y Bandurria Sur, de YPF . En el segmento de gas Pluspetrol posee la cuarta área en producción por debajo de Fortín de Piedra, de Tecpetrol; Aguada Pichana Este, de Total y Aguada Pichana Oeste, de PAE .



Un dato del fuerte crecimiento en crudo de la compañía se reflejó en el alza interanual del 30% que registró en julio, mayormente por el desempeño en el bloque La Calera, donde en un año pasó de producir 28.000 barriles diarios a los actuales 37.000 barriles , de acuerdo a la consultora Economía & Energía.



Al ser un bloque con abundante gas asociado, la producción también mostró un avance notorio al alcanzar los 8,4 MMm3/d frente a los 4,8 MMm3/d de un año atrás .



Los principales yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Pluspetrol son, además de La Calera, las áreas Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza.

La petrolera también tiene operaciones en el recurso estratégico de litio a través de la empresa Litica Resources, con más de 320.000 hectáreas en una decena de locaciones en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy:

Entre sus proyectos se destacan Sierra Grande de 39.000 has, Arizaro 29.00 hs; y Salinas Grandes con 90.000 has en Salta y otras 50.000 has en Jujuy.