Micros de larga distancia: las empresas dejan de vender pasajes para las Fiestas y el verano por la incertidumbre pre-electoral

Por la incertidumbre pre-electoral, se consiguen pocos pasajes de micros de larga distancia para las Fiestas de fin de año y el próximo verano, la temporada alta para este sector que moviliza a miles de pasajeros en los meses más fuertes.

Algunas empresas decidieron vender tickets solo hasta el 30 de noviembre, mientras que otras tienen disponibles apenas algunos de sus servicios. La Costa Atlántica y Córdoba son los destinos donde más oferta se encuentra, por ser los que concentran la demanda. Para el resto del país, hay pocas opciones. El Noroeste (NOA), el Noreste (NEA) y la Patagonia son las zonas más comprometidas, con Salta, Misiones y Bariloche con casi nula disponibilidad.

"No hay una postura unánime. La industria nuclea a cuatro cámaras sectoriales y más de 100 compañías. Empezó como una decisión particular y se extendió a distintas empresas. Por primera vez en años se piensa en el corto plazo, en la venta de boletos para los próximos dos meses", señaló Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi).

La decisión se debe a la incertidumbre de los costos. "Tenemos las tarifas reguladas, situación que no aplica a otros jugadores de la industria como las líneas aéreas o los hoteles, que pueden marcar libremente los precios futuros. No recibimos subsidios y no tenemos libertad de acción porque hay bandas tarifarias", explicó Gaona.

"Entonces, ante una situación de desconocimiento -con proveedores que hoy no dan precios y las paritarias abiertas-, intuitivamente las compañías empezaron a retirar la oferta. En general, para las principales ciudades argentinas, se venden entre 25 y 30 servicios diarios. Ahora, la proporción es mucho menor", agregó.

El combustible es el insumo más caro para la industria de micros de larga distancia, detrás de los costos salariales.

El combustible es el insumo más caro para el sector, detrás de los costos salariales. "No está congelado como en el surtidor. Nosotros compramos a granel, de forma mayorista. Este escenario hace que las empresas decidan a esperar. No se puede tener un mal verano, después hay que sostener la baja temporada", afirmó Gaona.

Ante este panorama, la cámara recomienda comprar los pasajes que están disponibles "porque todavía quedan algunas promociones con tarjetas" en los casos de empresas que tienen acuerdos bancarios vigentes hasta fin de año.

En ese contexto, es esperable que luego de las elecciones los combustibles sufran un aumento que impacte de forma directa en los costos de las empresas de micros, y, por ende, que el Gobierno aplique alguna suba de los precios de los boletos, que hoy promedian los $ 15.000 por persona el tramo.