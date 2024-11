Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó sus modelos eléctricos para la región

Mercedes-Benz Camiones y Buses dijo presente en Fenatran , la máxima feria de transporte de América latina que se llevará a cabo desde este lunes hasta el viernes 8 de noviembre en la ciudad de San Pablo . Allí, la automotriz presentó cinco novedades enmarcadas en su plan de sustentabilidad. A pesar de la cercanía, así como también la relación comercial con el país vecino, estos modelos no tienen fecha de llegada a la Argentina.

La firma alemana presentó dos modelos de camiones propulsados por energía eléctrica con los que espera iniciar su camino de la electrificación de su carpeta en el país vecino. La falta de infraestructura, pocos incentivos y capacitación son las principales razones por las que la electrificación de los pesados no despega en la Argentina y la causa fundamental por la que no llegarán los nuevos modelos de la alemana al país.

"Conocemos el porfolio de nuestra marca, pero tenemos que ver cuando es el momento para llevar determinados modelos a la Argentina. No hay una fecha definida hasta el momento", aseguró Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, en un encuentro con la prensa.

La electrificación es moneda corriente entre las automotrices. Tal es el caso de la marca de la estrella, que tiene un ambicioso plan para 2030: buscará la nula emisión de carbono de todo su porfolio a nivel mundial. En ese sentido, Mercedes-Benz -que, en la Argentina, la división lleva también en su nombre Camiones y Buses por su separación de la marca madre en diciembre de 2021- avanza a pasos firmes.

Con una presentación que inició con bombos, bailes y euforia, la automotriz alemana presentó sus novedades, principalmente eléctricas, ante un auditorio repleto.

Uno de ellos fue el eActros, que, según consignó la automotriz de la estrella, está diseñado para la logística interurbana de cargas medianas y pesadas -especialmente para sectores como el comercio electrónico y el retail-, ya que cuenta con autonomías de entre 220 y 400 kilómetros . Actualmente, este modelo está operativo en Europa y tiene una carga rápida que se completa en menos de una hora.

Otro de los modelos que salió a la luz en San Pablo fue el eCanter, un camión eléctrico que busca a vanzar en la electrificación del transporte de carga en Brasil. Este modelo se distingue por su funcionamiento silencioso y con bajas vibraciones, además de contar con una capacidad de entre 7,5 y 8,5 toneladas.

Su diseño contempla hasta tres paquetes de baterías que ofrecen autonomías de entre 80 y 200 kilómetros y un sistema de regeneración que optimiza el consumo energético durante el frenado.

Otra de las grandes novedades de la firma alemana fue el rediseño del Accelo Facelift, que, con una estética totalmente renovada, busca captar a los operadores de distribución urbana y recorridos de corta distancia.

En tanto, para el segmento de los medianos, la filial de Daimler Truck Group presentó las nuevas versiones del Atego: Atego 1933, Atego 2429, Atego 1719 y Atego 3133, enfocadas en aplicaciones de transporte regional y distribución.

Estos últimos dos modelos -Accelo y Atego- sí estarán presentes en la Argentina. Según consignó la compañía, el primero será el Accelo y llegaría durante el primer semestre del año que viene.

Con todas estas novedades, Mercedes-Benz Camiones y Buses buscará duplicar sus ventas en Brasil. Hoy, la firma se ubica en el primer puesto de vendedores de camiones en el país vecino.

Si se tienen en cuenta los datos correspondientes a octubre que provee Fenabrave, la organización brasileña que releva los datos de patentamientos del sector, se comercializaron 11.901 vehículos pesados. El 24,95% de ese total fueron camiones de la estrella.

Por qué los camiones eléctricos de Mercedes-Benz no llegarán a la Argentina

Son varias las razones por las que la automotriz alemana no apostará, al menos, en el corto plazo, por la electrificación de los vehículos pesados en la Argentina.

La infraestructura es el primer problema. De hecho, según explicaron fuentes de la compañía, representa el 70% de los impedimentos ya que los camiones se utilizan, en su mayoría, para distancias largas. La poca disponibilidad de estaciones de carga dificulta la efectividad de utilizar un vehículo eléctrico en la Argentina.

"Creemos que la electrificación en la Argentina va a empezar por el bus y seguirá por el camión urbano. Sin infraestructura, es difícil pensar en eléctricos para larga distancia en el país", consignó Barcesat.

En este sentido, no sólo sería necesario una oferta de vehículos eléctricos por parte de la compañía, sino que también se requeriría de otros actores, como empresas energéticas -para proveer las estaciones de carga- y el Estado, como organizador y mediador entre todas las partes implicadas.

Otro punto es la demanda y su -nulo- incentivo. Ante una demanda casi inexistente en la Argentina, se suman los pocos incentivos que hay para adquirir un camión de estas características. Según indicaron desde la firma de la estrella, instrumentos como créditos, financiación o subsidios por parte del Estado serían la clave para encender la curiosidad de empresas o particulares.

Por último, figura la capacitación , tanto de la red de concesionarios, como de los clientes. En el primer caso, es necesario instruir a los vendedores para poder atender este tipo de demandas, así como también se requiere capacitar cada vez más al consumidor en materia de electrificación.

Mercedes-Benz Camiones y Buses tiene una participación de mercado del 40% en el segmento camiones y del 70% en buses. De hecho, en la Argentina, dos de cada tres buses son de la marca alemana.

Filial de Daimler Truck Group, Mercedes-Benz Camiones y Buses funciona en el país como empresa independiente de la automotriz de la estrella desde diciembre de 2021. Un año más tarde, anunció una inversión de u$s 20 millones para adquirir un predio en Zárate. En julio pasado, sumó a ese desembolso otros u$s 30 millones, destinados a la instalación de un centro logístico de autopartes y repuestos, actualmente en construcción y que se inaugurará durante los primeros días de diciembre, en consonancia con el tercer aniversario de la marca. Además, la fábrica de vehículos insumirá u$s 60 millones adicionales hasta completar el monto total del plan.

Tras la escisión de Mercedes-Benz, la filial de pesados continuó produciendo sus modelos de camiones Accelo y Atego, y de chasis de buses OH y OF, en el histórico complejo Juan Manuel Fangio de La Matanza, donde la marca hace su producto estrella: el utilitario Sprinter.