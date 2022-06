Mar del Plata, la 'nueva Pinamar': por qué cada vez más argentinos la eligen para vivir todo el año

Vivir cerca del mar es el sueño que, en pandemia, empezó a hacerse realidad para muchos. El partido de Pinamar impulsó diferentes campañas para incentivar la vida en la ciudad balnearia los 365 del año y lo logró con récord de nuevos residentes: se radicaron más de 1200 familias en un año y medio. Esa ola también llegó a Mar del Plata, en donde creció el número de radicaciones. Hasta las empresas empezaron a desembarcar en La Feliz.

"De 2020 a hoy, la ciudad cambió muchísimo. Creció en cuestiones de oferta, tanto gastronómica como de entretenimiento. Esto hace que muchos porteños decidan invertir", explica Manuel Ladanaj, dueño de la inmobiliaria Robles Casas & Campos.



Quienes llegan a Mar del Plata buscan tranquilidad, seguridad pero, además, contar con todos los servicios que ofrecen las grandes urbes. "Es una ciudad que, en invierno, tiene su propia vida, con buena conectividad de Internet y centros educativos de excelencia", amplía.

Según los empresarios inmobiliarios de la ciudad balnearia, durante la pandemia, creció considerablemente la cantidad de compradores provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, de Rosario y de Córdoba. "Hay dos tipos de inversores. Por un lado, aquel que busca construirse una casa de verano o para alquilar. Y, por otro, quienes apuestan a radicarse en nuestra ciudad. Este último es el que más creció", agrega Ladanaj.

Según datos del Colegio de Martilleros de Mar del Plata y el Emtur (el ente turístico de la municipalidad), hasta julio del año pasado, unas 35.000 personas se radicaron en la ciudad balnearia impulsados por la pandemia.



"Desde que se habilitaron las rutas, empezaron a incrementarse el número de operaciones. El 60% de las ventas que hicimos fueron a porteños que buscaban un inmueble para radicarse en la ciudad", agrega Viviana Recanatti, titular de la franquicia inmobiliaria internacional Century 21 en esa ciudad.

Cuáles son los precios de Mar del Plata

Si bien quienes deciden cambiar de vida buscan tranquilidad, estar cerca del mar y mayor seguridad, también se mudan impulsados por las oportunidades de los precios.

El barrio Los Troncos es el más exclusivo de Mar del Plata

"Los valores reales, es decir, los precios por lo que se cierra la venta de un inmueble, bajaron hasta un 20% durante la pandemia. En 2020, había grandes oportunidades, sobre todo, en terrenos para edificar", explica Ladanaj.

De hecho, como consecuencia de la demanda hoy conseguir lotes en ciertas zonas no parece una tarea sencilla. "En el barrio residencial Los Troncos, prácticamente no hay tierra disponible, porque se vendió mucho en los últimos dos años de la mano de nuevos residentes", agrega el empresario.

En precios, los terrenos en los barrios residenciales tienen hoy un valor promedio de u$s 600 por metro cuadrados (m2) mientras que en los desarrollos nuevos un departamento frente al mar cuesta en promedio u$s 3000 el m2, valor similar de Palermo o Caballito pero con una vista un tanto diferente.

Crecen los barrios cerrados

Como consecuencia de la mayor demanda, empiezan a aparecer nuevas propuestas. "Hoy los barrios cerrados cobran importancia. Muchos de los nuevos residentes apuestan a estas zonas por la seguridad y, a diferencia de Buenos Aires, están a solo 15 minutos del centro ", grafica el especialista.

La playa atrae a inversores y a quienes buscan un cambio de vida

En cuanto a valores, en los barrios más nuevos, ubicados sobre la Ruta 2 en la entrada de Mar del Plata, los precios arrancan en u$s 35.000 para los lotes. Aquellos más históricos tienen precios que duplican ese valor. "Los barrios más fianzados tienen un valor por lote que van desde los u$s 55.000 hasta los u$s 75.000", explica Recanatti.

"Hay grandes emprendimientos como barrios privados y desarrollos comerciales que están resurgiendo en la ciudad. Existen marcas muy grandes que están cerrando acuerdos comerciales para llegar a la ciudad", agrega la broker.

" Muchos de nuestros clientes que hoy nos consultan desarrollan su actividad laboral a distancia. El home-office también impulsa a este público ", añade.

El desembarco de las empresas

Si bien desde la Municipalidad no tienen contabilizados cuántos nuevos habitantes tiene hoy Mar del Plata, aseguran que, en los últimos años, la población pasó de 600.000 a 650.000 habitantes.

El Parque Industrial de Mar del Plata cuenta con 65 empresas, que emplean a más de 5000 personas. En el último tiempo, como consecuencia de la pandemia, se recibieron al menos 14 pedidos de radicación por parte de nuevas compañías que quieren instalarse allí.