Maduro prohíbe aviones argentinos: cómo afecta los vuelos a Punta Cana, Miami y Nueva York

El régimen de Nicolás Maduro dispuso la prohibición de que aviones con matrícula argentina (registros que empiezan con LV) sobrevuelen el espacio aéreo venezolano, lo que afectará a vuelos comerciales a destinos como Punta Cana, Miami y Nueva York; además de vuelos privados.

Según fuentes del sector, la restricción abarca no solo a los servicios de Aerolíneas Argentinas, sino a todas las compañías que tienen operaciones que atraviesan el espacio aéreo de Venezuela, que deberán realizar cambios en las rutas, por lo que habrá desvíos que significarán vuelos más largos e insumirán un mayor consumo de combustible. Sin embargo, las aerolíneas aún no definieron si trasladarán este costo al precio de los pasajes.

Las empresas destacaron que la afectación de los vuelos será "mínima" en términos de tiempo de viaje para los pasajeros, aunque aún están calculando el gasto extra que significará en términos operativos.

Cabe aclarar que ante una urgencia un avión argentino sí podría aterrizar en territorio venezolano, teniendo en cuenta que en esos casos se declarará la situación de emergencia y los sistemas de control de tráfico aéreo deberán prestar asistencia hasta la resolución. No obstante, solucionada la emergencia, podrían presentarse conflictos diplomáticos en la salida de pasajeros, tripulaciones y la aeronave.

La primera prohibición se dio con un vuelo de Aerolíneas Argentina a Punta Cana que, a la vuelta, generó una queja por parte de la empresa. La medida se levantó, pero medida volvió a aplicarse con otro vuelos. "Desde ese momento no se levantó esa restricción y no sabemos los motivos, pero está relacionado con el caso del avión iraní", señalaron en el sector. A su vez, Aerolíneas Argentinas informó a Cancillería sobre el impedimento, pero, por ahora, no se especificaron los motivos por los que se instrumentó la decisión.

Desde hace un mes, Aerolíneas Argentinas debe desviarse hacia el espacio aéreo de Guyana para llegar a Punta Cana.

Actualmente, la operadora de bandera tiene cuatro vuelos semanales a República Dominicana, que desde hace un mes deben desviarse hacia el espacio aéreo de Guyana para llegar a Punta Cana. A su vez, según la semana, hay nueve o 10 frecuencias a Miami, y dos o tres a Nueva York.

El origen de la prohibición del régimen de Maduro

La situación tiene origen en la confiscación del Boeing 747-300M de Emtrasur, brazo de carga de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, que fue retenido primero en la Argentina y luego entregado a las autoridades estadounidenses.

El origen del avión (la aerolínea estatal de Irán Mahan Air), la triangulación para la venta de la aeronave a Venezuela con la intención de evitar las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y el manifiesto de tripulantes, entre los que se encontraban ciudadanos iraníes con vínculos directos con organizaciones que prestan apoyo a grupos terroristas, fueron los elementos que inmovilizaron al Jumbo en Ezeiza y propiciaron su confiscación y posterior desguace en los Estados Unidos.

La decisión del régimen de Maduro tiene origen en la confiscación del Boeing 747-300M de Emtrasur.

El gobierno de Maduro criticó la retención y confiscación, declarando que la medida judicial sería considerada un "acto hostil" por el estado venezolano y que la Argentina era cómplice del robo de propiedad legítima.



Si bien la 'Primera Libertad del Aire' está garantizada y ratificada por Venezuela a través de diversos convenios y por su pertenencia al Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), desde el punto de vista legal, el gobierno venezolano tiene plena potestad para restringir el derecho de sobrevuelo a quien considere conveniente.

Las diferencias ideológicas entre los gobiernos de Javier Milei y Nicolás Maduro hicieron que la relación bilateral se tense. Previo a la citación, el Gobierno le envió a la Embajada venezolana en la Argentina dos notas en reclamo, con el objetivo de que lleguen a la Cancillería de Venezuela. Ahora, se espera una respuesta de la Cancillería argentina y el intercambio de mensajes de funcionarios de relaciones exteriores.