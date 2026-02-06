La venta de maquinaria agrícola empezó el año con cifras positivas. Durante el primer mes de 2026, se vendieron 494 unidades entre cosechadoras de granos, tractores y pulverizadoras. Esto representa una suba del 8,3% en comparación con el mes anterior y un incremento del 4,9% interanual contra enero de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la organización que recopila datos del mercado automotor en la Argentina. “El año comenzó con buenas expectativas y números aceptables para enero, pero los próximos dos meses son claves para saber cómo se desenvolverá el año y qué jugadores aprovecharán las oportunidades, y cuáles verán acrecentar sus problemas coyunturales”, puntualizó Acara. Dentro del segmento, el mercado de cosechadoras es el segmento que más traccionó, con 60 unidades patentadas, casi un 60% más que el mismo mes del año anterior. En tanto, la venta de tractores sigue con volúmenes bajos, aunque influida, en parte, por la estacionalidad, ya que el mayor volumen de ventas se da en los meses previos y durante la siembra. Pulverizadoras, por su parte, tuvo una variación mensual de 21,9% aunque una baja interanual de 17 por ciento. Sin embargo, si bien las proyecciones son más optimistas, la falta de lluvias enciende alarmas en el sector. Enero terminó con 66% menos de lluvias respecto del promedio histórico. En la región núcleo agrícola -puntualmente en el nordeste bonaerense y sur de Santa Fe- se acumularon menos de 40 milímetros, frente a los 110 milímetros habituales. El calor y la sequía ya afectan a la soja primera y a la mitad del maíz tardío, aunque todavía la cosecha no se ve del todo afectada. “Nos acercamos a la cosecha gruesa donde se juega la gran parte del año del sector y Expoagro puede ser un momento de definición del año, con el sector en zona núcleo rogando por lluvias después de un enero seco y caluroso, condición necesaria para lograr una buena cantidad de granos que permita inversiones en tecnología”, finalizó la asociación. El sector viene de un 2025 con números ligeramente positivos. En el acumulado del año pasado se registraron 6643 unidades, apenas un 2% más que las 6515 de los 12 meses previos. En ese sentido, Acara reconocía: “2025 se cierra como un año de crecimiento moderado, con fuerte protagonismo de las cosechadoras y un mercado de tractores que logra sostener volumen, aunque sin expandirse”. Esta complejidad fue el denominador común del mercado en años anteriores. En 2024, los fabricantes de maquinaria agrícola comenzaron con una caída interanual del 40% en sus ventas, ante una industria que se posiciona por debajo de los promedios históricos, debido, según indicaron en aquel entonces a “la falta de financiamiento y la carga impositiva”.