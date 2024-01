Falta de repelentes: cuándo se conseguirán y a qué precios, según los fabricantes

Se intensifica la falta de repelentes e insecticidas a la par de que se triplicaron los precios en medio de la invasión de mosquitos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se prevé que durará, al menos, 10 días más si no se repiten las fuertes lluvias ni una ola de calor. Tras la abrupta suba de la demanda, que colmó la capacidad instalada en las fábricas, esperan que el abastecimiento se normalice en una semana.

Comerciantes denuncian escasez de estos productos, especialmente farmacias de barrio, que atribuyen la situación a la prioridad otorgada a grandes superficies como cadenas de farmacias y supermercados en el periodo más fuerte de ventas, que se extiende entre noviembre y marzo al ser un negocio estacional.

En este contexto, el fabricante de OFF!, Fuyi, Raid y Baygon -la multinacional estadounidense SC Johnson, que concentra más del 80% de las ventas del sector- aclaró que hubo un pico de demanda inesperado, la principal causa por la que es difícil encontrar repelentes en las góndolas, especialmente los famosos de color naranja luego del temporal del 17 de diciembre.



"Hubo una escalada sin precedentes en la demanda de OFF!, producto líder del mercado, lo que provocó faltante principalmente en los puntos de venta del AMBA y la zona centro del país", explicó en relación a la zona más afectada la empresa que fabrica también marcas de limpieza como Mr. Músculo, Lysoform y Glade.

Al respecto, indicó que está abocada a normalizar el abastecimiento. Para eso, amplió la producción en su planta, que está operando las 24 horas y elabora las líneas OFF! Family, OFF! Extra Duración, OFF! Kids, OFF! Defense y OFF! con Icaridina.

SC Johnson sumó turnos de producción en su planta, que trabajarán de manera ininterrumpida.

"La compañía viene trabajando para aumentar la producción y la entrega de productos a distribuidores y clientes minoristas. Se están tomando todas las medidas para normalizar el abastecimiento, sumando turnos de producción que trabajarán de manera ininterrumpida. En las próximas semanas, debería normalizarse el abastecimiento", estimó, e hizo hincapié en que como fabricante de marcas del hogar, toma "muy en serio la responsabilidad de producir y proveer productos de alta calidad para combatir a mosquitos e insectos".

"En las últimas semanas, se registró un aumento de su presencia como consecuencia de la ola de calor y las intensas lluvias", explicó la compañía, y citó las referencias del Conicet a la especie Aedes albifasciatus -conocida popularmente como "de inundaciones"-, cuyo desarrollo se da en charcos o cuerpos de agua temporarios que se inundan a partir de precipitaciones. "Tienen un comportamiento que se percibe como más agresivo, ya que, por su ámbito natural silvestre, suelen picar a animales y están adaptados para atravesar pieles más gruesas", dijo SC Johnson.

En el sector, coinciden en que hay una mayor demanda en una época en la que habitualmente se consume más repelente. Sobre este punto, desde Farmacity informaron que a esta altura del año siempre se refuerzan los pedidos y que esta vez se están realizando con más periodicidad por la alta demanda reportada por sus sucursales, con el fin de tener abastecida la red.



SC Johnson estima que en las próximas semanas debería normalizarse el abastecimiento de repelentes.

"Farmacity tiene la mercadería que el proveedor tiene disponible para entregar. El stock varía según la ubicación. Monitoreamos fuertemente la situación para garantizar el abastecimiento", señalaron fuentes cercanas a la cadena, que le compra de forma directa los productos a SC Johnson, que define el precio. "El proveedor fija el valor y nosotros lo trasladamos al producto", aclararon. Esta semana, la empresa hizo nuevos pedidos que espera que entren de forma paulatina en los próximos días.

El Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) aseguró que "en este momento no hay provisión a las farmacias de repelentes en spray, aerosol y cremas". "Se agotó el stock, hay que esperar que se elaboren nuevos lotes, esto va a tardar como mínimo una semana", explicó, y reconoció que existe amplia dispersión de precios según el canal y la locación.

"Laboratorios pequeños están produciendo para dar respuesta a la demanda, pero no alcanza para distribuir a las 14.000 farmacias del país. Si bien éstas pueden elaborar hasta 5 litros diarios de repelentes, es algo que no se promociona. Siempre que hay un brote epidémico, se acaba el stock. Y en estas circunstancias, SC Johnson, el principal jugador del rubro, sube los precios. Hoy, un repelente de 100 centímetros cúbicos cuesta $ 5000", apuntó Ceprofar.

La producción actual de repelentes no alcanza para distribuir a las 14.000 farmacias del país.

Algabo es otro de los players del sector desde hace más de 20 años con la marca Stop Vais que elabora en su planta de Tortuguitas, donde el mes pasado anunció una inversión de u$s 3 millones para fabricar este y otros 25 productos. También hace la marca blanca de Farmacity, el spray de 200 centímetros cúbicos, y el soplado de envases y algunas tapas de sus repelentes para adultos y niños. Y además de abastecer a la Argentina, exporta.

A diferencia de SC Johnson, aseguró no tener inconveniente en la provisión, aunque reconoció que aceleró el ritmo de fabricación para dar respuesta a la demanda: "No hubo quiebre de stock, tuvimos previsión de compras en el exterior. Por el incremento de la demanda, adelantamos producción planificada. Vamos a vender un 30% más que en la temporada anterior y superaremos el 1 millón de unidades. De acá a la semana que viene, las góndolas deberían recuperarse".

En los supermercados la situación es similar que en farmacias, aunque dispar según la cadena y la zona. "Aún la entrega no se normalizó. Pedimos más porque ya nos estamos quedando prácticamente sin stock. Esperamos que en los próximos días se acomode la situación, teniendo en cuenta que SC Johnson volvió a habilitar pedidos y amplió la producción", comentó una de las grandes marcas de supermercados.

La mayor prevención de los consumidores frente a la circulación de dengue hizo subir la demanda de repelentes.

El segundo motivo por el que subió la demanda es la mayor prevención por parte de los consumidores frente a la circulación de dengue. Según el Ministerio de Salud porteño, en los últimos 30 días se registraron 400 casos -cinco de ellos autóctonos, es decir, sin antecedentes de viaje- en la Ciudad de Buenos Aires y se aceleraron los contagios en las provincias del norte. A la espera de una vacuna que se implemente de forma masiva, se usan repelentes .



"La ciencia detrás de OFF! se basa se basa en conocimiento de entomólogos que se especializan en investigación para ayudar a mejorar la salud y apoyar la misión de SC Johnson en la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos como zika, chikungunya, dengue y malaria. Durante más de 60 años, SC Johnson reunió la experiencia de su Instituto de Ciencias de los Insectos para la Salud Familiar en Wisconsin, Estados Unidos, consolidando la continua investigación de insectos, con el compromiso de cinco generaciones", describió el fabricante.

Insumos del OFF! como la Icaridina y el Deet se importan de India y China.

"Eso significa aplicar incansablemente nuestra experiencia e innovación y generar asociaciones para influir en los problemas ambientales y de salud más apremiantes", recalcó la multinacional que lleva adelante la campaña ‘Chau Mosquito', un programa en alianza con la organización Edupas sobre medidas de concientización y prevención.

En tercer lugar, fuentes allegadas a SC Johnson reconocieron la dificultad en los últimos meses para acceder a insumos importados que vienen principalmente de Asia, como la Icaridina y el Deet, principios activos del OFF!. El primero es menos agresivo por su nivel más bajo de toxicidad. Por eso, suele utilizarse en bebés y niños, y deja la piel más suave. En cambio, cuanta más concentración de Deet contiene el producto, más fuerte y eficaz resulta. "Estos insumos se importan de India y China. Además, parte de los repelentes se elaboran acá y otros vienen de Brasil", concluyó Ceprofar.