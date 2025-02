Locos por Racing: cuánto valen los paquetes a Rio para la final de la Recopa contra Botafogo

Los hinchas de Racing ya buscan pasaje y estadía para ver el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana, que disputarán contra Botafogo el próximo jueves 27 de febrero en Río de Janeiro. La demanda subió rápidamente y, en el caso de algunos paquetes, ya están casi agotados.

Tras romper la racha de 36 años sin ganar una copa internacional, los fanáticos de la Academia se ilusionan con la posibilidad de levantar otro trofeo apenas dos meses después. Luego del 2-0 del jueves en Avellaneda, con un empate, les alcanza para consagrarse campeones y, a medida que crece la esperanza, también aumenta la demanda de viajes a Brasil para replicar en Río la invasión académica que se vio en diciembre en Asunción del Paraguay.

Hasta el viernes, Despegar registró un aumento superior al 60% en las búsquedas hacia Río de Janeiro en comparación con el mes anterior. Por su parte, Promos Aéreas observó un incremento del 120% en la cantidad de consultas para paquetes desde el día del partido de ida y un alza superior al 200% en el caso de vuelos. Fuentes del sector señalaron que más del 50% de estas búsquedas se traducen en compras.

El partido tiene un valor especial, además, ya que se juega justo antes del inicio del fin de semana largo de Carnaval. Por eso, muchos hinchas planean extender su estadía para disfrutar de una de las más tradicionales festividades en la ciudad carioca.

"Este crecimiento en la demanda coincide con un evento clave: el partido de Racing. La coincidencia de este acontecimiento con la temporada alta de verano y las festividades del carnaval en Río intensifican aún más el interés por viajar al vecino país", analizó Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar.

Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas, se expresó en la misma línea: "Notamos que el fanatismo por el fútbol en general y, en este caso particular por Racing, genera una gran cantidad de consultas. El hecho de ser una Recopa jugada en Brasil, en una época tan especial que combina la pasión del fútbol con la posibilidad de disfrutar del mejor carnaval del mundo, genera una oportunidad única".

Pablo Salas, de la agencia 4tourists, especializada en viajes para ver diferentes deportes, indicó que, al viernes, sólo quedaban 20 lugares disponibles para el paquete, que incluye entrada, hotel y traslados al estadio, a u$s 795 por persona. Esta opción no incluye vuelos.

Maximiliano Salas maniobra contra defensores del Botafogo.

Por otro lado, las grandes agencias de turismo destacan la conveniencia de viajar, impulsada por la devaluación de Brasil y el tipo de cambio. "Todo se da para que los fanáticos de la Academia puedan acompañar a su equipo en estas instancias", completó Mute.

Para graficar, Despegar ofrece tres opciones de paquetes de viaje a Río de Janeiro para tres noches en febrero, del 26 al 1. El primero tiene un costo de $ 1.446.596 por persona e incluye vuelo directo con una escala y alojamiento en un hotel de cuatro estrellas con desayuno, piscina, gimnasio y solarium.

El segundo paquete, por $ 1.500.597, también incluye vuelo directo con una escala, pero ofrece alojamiento en un hotel de cuatro estrellas directamente en la playa, con desayuno, piscina, salón de belleza, gimnasio, sauna, jardín y zona de picnic. El último paquete tiene un precio de $ 1.231.002 por persona, incluye vuelo directo con una escala y alojamiento en un hotel de cuatro estrellas con desayuno, piscina, gimnasio y terraza.

Los vuelos a Río de Janeiro desde Buenos Aires comienzan en $ 659.916 para los directos y superan el $ 1 millón para las fechas más cercanas al partido. Existe una amplia variedad de opciones para estadías tanto largas como cortas.

Si se parte desde Rosario el miércoles 26 de febrero y se regresa el martes 4 de marzo, el precio final de ida y vuelta en un vuelo directo es de $ 1,4 millones. Para quienes salgan desde Mendoza, con una escala tanto en el vuelo de ida como en el de vuelta, el precio final será de $ 1,2 millones. Desde Córdoba, también con una escala en cada tramo, el precio final es de $ 903.249.

Para quienes prefieran alquilar el hospedaje por separado, el precio medio es de u$s 110 por noche, lo que equivale a un total de u$s 659 por seis noches. Existen opciones más premium que ofrecen tarifas de u$s 136 por noche, sumando un total de u$s 813 para el mismo período. Por otro lado, quienes busquen opciones más económicas pueden alquilar una habitación por precios que oscilan entre los u$s 30 y los u$s 50 por noche.