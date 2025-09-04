Las reservas de litio, oro y cobre en Argentina suman u$s 500.000 millones

La minería argentina tiene reservas de litio, cobre, oro y plata por más de u$s 500.000 millones. Es el potencial de un sector que según las últimas estimaciones de la secretaría de Minería de la Nación, tiene en el país reservas de litio de 18, 6 millones de toneladas, 17,1 millones de cobre, 33,6 millones de onzas de oro y 492,7 millones de onzas de plata; entre otros.

La millonaria cifra refleja el potencial que miran inversores locales e internacionales, que se suman a los interesados por explotar los recursos mineros del país.

Solo en litio, cobre, oro y plata a valores actuales equivaldrían a u$s 485.000 millones; según un cálculo del portal especializado Club Minero.

Como enfatizó la secretaría, comandada por Luis Lucero, los recursos y reservas con las que cuenta el país son "de especial importancia para la evaluación económica de los proyectos porque determinan el mineral a extraer, la vida útil del yacimiento y son la base para analizar la viabilidad financiera de un proyecto minero".

La información se da en el marco de la llegada de millonarias inversiones extranjeras en el sector, impulsadas además por Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en el que ya hay dos proyectos aprobados y una decena de presentaciones esperando respuesta que suman más de u$s 20.000 millones.

Recursos y reservas argentinas. Fuente: Secretaría de Minería de la Nación

"Argentina cuenta con una interesante diversidad geológica, con abundantes recursos minerales distribuidos en distintas regiones. Esta riqueza posiciona al país como un actor relevante en el mapa minero global, con potencial para atraer inversiones", afirmaron desde la secretaría de Minería en el informe elaborado sobre un relevamiento de los recursos medidos, indicados e inferidos y reservas minerales del país, sobre la base de información de los proyectos mineros incluidos en la Cartera de Proyectos 2025 relevada por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera (DNPyEM).

Recursos y reservas estimadas de los principales minerales en la Argentina



