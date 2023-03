"Las mujeres rompimos esa barrera que había con la tecnología"

María Alegre, directora del ciclo de Mujeres Líderes y co directora del programa Level Up y la Certificación Next Board por la Universidad del CEMA, junto con Mariela Lucchesi, directora de Marketing para Intel Latinoamérica, pusieron en común los trabajos que realizan para el desarrollo de la mujer en posiciones ejecutivas.

Alegre sostuvo que "el 62% de los egresados en carreras de grado como de posgrado, en todas las universidades del país, son mujeres. Evidentemente con tener un título no alcanza porque cuando vas a los niveles de alta responsabilidad de las organizaciones te encontrás con un 10% o 15% de mujeres en esos puestos". Pero remarcó, "tenemos el enorme desafío de brindarle herramientas a las futuras mujeres líderes. Por eso llevamos adelante programas como Level Up y Next Board, apuntados a achicar esa brecha".

Lucchesi afirmó que "en Intel sabemos que la diversidad y la inclusión impulsan a la innovación. Es por esto que traemos mentes nuevas para llegar a nuestro objetivo de duplicar la cantidad de mujeres líderes dentro de la empresa". Por eso, señaló, "colaboramos con escuelas primarias con enseñanzas en robótica y promocionamos las carreras STEM ".

Por otra parte, también destacó dos programas en los cuales trabajan. "Girls Who code, es una asociación que busca atraer a más mujeres al mundo de la programación y Woman Intel Network, un Board integrado por hombres y mujeres que comparten experiencias para capacitarse como líderes".

Acerca de las cualidades que no le pueden faltar a una mujer a la hora de integrar las mesas directivas. Lucchesi aseguró que "es súper importante la seguridad, no tener prejuicios y brillar por lo que uno es para romper con esas barreras impuestas".

Alegre agregó que "hay que ser ambiciosa para plantear las conversaciones difíciles para abrirse camino y animarse a tomar el riesgo para acceder a los puestos laborales".