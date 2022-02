Las low cost JetSmart y Flybondi también reprograman vuelos por el paro de controladores

Más vuelos fueron reprogramados como consecuencia de las medidas de fuerza anunciadas por el gremio de controladores aéreos. A las 101 operaciones que debió reprogramar Aerolíneas Argentinas para este viernes -que afectarán a 12.000 pasajeros-, se suman reprogramaciones en más de 35 vuelos previstos por las low-cost JetSmart y Flybondi también para mañana.

Más de 20 vuelos que realizará JetSmart este viernes ya sufrieron reprogramaciones de horario, lo que involucra a cerca de 4800 pasajeros en todo el país, a quienes se les comunicó la información para que puedan acomodarse al cambio.

Entre las rutas afectadas, se encuentran Ezeiza-Bariloche, Aeroparque-Corrientes, Aeroparque-Tucumán, Aeroparque-Mendoza, Salta-Iguazú y Salta-Aeroparque. La compañía aclaró que, por el momento, no habrá cancelaciones.

Por su parte, Flybondi debió reprogramar 15 vuelos para este viernes, que afectan a más de 2780 pasajeros. Según informó, las reprogramaciones no son mayores a las dos horas del horario original.

De todas maneras, de continuar la implementación de estas medidas, advirtió que posiblemente se deban realizar más ajustes en los cronogramas de los días siguientes.

"Mantendremos informados a nuestros pasajeros de cualquier cambio que se produzca a raíz de la afectación de las operaciones aéreas", adelantaron desde la empresa, y recordaron que, ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse por los canales oficiales de Flybondi y sus redes sociales.

Cómo gestionar el cambio con las agencias

Desde Aerolíneas, solicitaron que quienes compraron pasajes para este viernes revisen sus casillas de correo electrónico, ya que por ese medio se informó la reorganización de las salidas.

Al tratarse de vuelos que sufrieron reprogramaciones con modificaciones en su horario de no más de cuatro horas desde la hora de partida original, por lo general, en estos casos, la gestión del cambio la realiza automáticamene la aerolínea. Es decir, pese a que se haya adquirido el ticket por medio de una agencia de turismo, la línea aérea es quien se encarga del tema.

Desde el grupo CVC -dueño de Almundo, Avantrip y Biblos-, comentaron que están esperando los detalles de parte de las aerolínas para produceder. "En principio, nos regiremos por la política de cambios que ellas apliquen, pero los pasajeros deberán dirigirse directamente a la aerolínea. No es necesario pasar por la agencia", explicaron.

Los pasajeros serán informados sobre el cambio

"Estamos al tanto de la información emitida. No obstante, en nuestro caso, no observamos un aumento en las consultas diarias. La mayoría de los pasajeros están conformes con las alternativas brindadas, mientras que quienes por diferentes motivos no pueden aceptar la opción ofrecida se comunican para que podamos acompañarlos y encontrar una solución que se ajuste a sus preferencias. Desde el inicio de la pandemia, estamos trabajando con todos nuestros socios y proveedores para acercarles a nuestros viajeros las mejores opciones disponibles y resolver sus inquietudes y requerimientos", sostuvo Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

Cuándo serán los paros

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)- el sindicato que nuclea a los controladores y técnicos aéreos- anunció medidas de fuerza con motivo de un reclamo de mejoras en las condiciones laborales.

Según el calendario que comunicó el gremio, los trabajadores nucleados en Atepsa pararán este viernes, de 11 a 13 horas y de 17 a 19. El primer horario de cese de actividades se replicará el 22 y 23 de febrero, así como también el 3 de marzo. Tampoco estarán disponibles el 24 de febrero, de 17 a 19; ni el 1° de marzo, de 8 a 10 ni de 17 a 19.

En tanto, los vuelos de carga solo se verán afectados desde la medianoche hasta las 6 horas del 2, el 4 y el 6 de marzo. El gremio alertó que que si no hay respuestas a las demandas por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), "las protestas se intensificarán hasta que se brinde una solución".

Rechazo del sector

De esta manera, las acciones gremiales están previstas en la previa del fin de semana largo de Carnaval, uno de los que genera mayor movimiento en el año. En medio de una temporada turística récord -considerada por el Gobierno la mejor de los últimos 20 años-, el sector criticó a las medidas.

Mediante un hilo que publicó en su cuenta de Twitter, el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, se manifestó en contra. La calificó de "irracional" e "irresponsable" y pidió que se revierta la situación.

"Las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos pertenecientes a Atepsa, en medio de esta exitosa temporada de verano, no solo perjudican a miles de pasajeros, sino también a toda la industria turística, que espera la llegada de más visitantes", aseguró Ceriani.

Mauricio Sana, CEO de Flybondi, también se opuso. "En una Argentina en reinicio, la conectividad aérea es fundamental y la construimos entre todos: las aerolíneas, los organismos reguladores, los administradores, los concesionarios, los ministerios, los pasajeros, etcétera. Todos somos trabajadores", tuiteó.

"En una temporada con récord de ocupación en todas las aerolíneas del mercado y exceso general de demanda, cualquier acción en contra de la conectividad aérea es un golpe directo a los viajeros que ya compraron sus tickets y para las aerolíneas que no tienen opción de recuperar esos vuelos cancelados, y, al final, para la Argentina misma, porque impide y traumatiza el normal desempeño económico", aseguró.

Y agregó: "Como actor fundamental de la conectividad aérea, desde Flybondi solicitamos al Ministerio de Trabajo nacional, a Atepsa y EANA a trabajar en conjunto para prevenir las acciones de fuerza anunciadas y nos ponemos a disposición si en algo podemos colaborar".

