Las inversiones en minería superan los u$s 10.300 millones: cuáles son los principales proyectos

Las inversiones mineras superan los u$s 10.300 millones, en proyectos distribuidos por todo el país y en distintas etapas de ejecución. Así lo contabilizó la Secretaría de Minería, en base los anuncios realizados por las empresas del sector en los últimos tres años, incluso cuando las propias compañías advirtieron que muchos de ellos corren riesgo de no hacerse efectivos por dificultades económicas que generan incertidumbre sobre su rentabilidad.

Los proyectos comprendidos en estas millonarias inversiones están en plena obra de exploración, construcción o ampliación, y se concentran en aprovechar los recursos del país en los principales minerales vinculados a la alta demanda de la transición energética y la electromovilidad.

Los anuncios más nuevos sobre todo tienen al litio y el cobre en la mira, aunque la producción principal del país sigue siendo el oro, con 12 proyectos.

Solo en el último año, los anuncios de inversiones sumaron u$s 2000 millones, de las cuales el mayor desembolso comprometido es el de Livent, que anunció u$s 460 millones para las obras de ampliación en la provincia de Catamarca de su proyecto Fénix, uno de los dos que están en producción de litio en el país. Gran parte de la producción de ese proyecto es comprado por el fabricante de autos BMW a nivel global.

En orden de montos, el siguiente es el proyecto de litio de la compañía china Zinjin, que destinará u$s 380 millones para la construcción del proyecto Tres Quebradas. Y luego el que presentó Orocobre-Galaxy por u$s 270 millones, para el emprendimiento de litio Sal de Vida, en el sur del Salar del Hombre Muerto también en Catamarca.



También se destaca el anuncio de la empresa Ultra Argentina-Zangge Mining por u$s 250 millones para construir el proyecto de litio Laguna Verde, en Catamarca. Y el de Rio Tinto, la firma que tiene prevista el desarrollo de la planta comercial inicial de su proyecto de litio Salar del Rincón en Salta, que demandará u$s 190 millones de inversión.



Dependiendo de sus etapas, los proyectos de litio son:

Construcción: Cauchari, Olaroz Centenario, Ratones, Mariana, Sal De Oro, Sal De Vida y Tres Quebradas.

Prefactivilidad: Cauchari Kachi y Salar De Cauchari.

Factibilidad: Pastos Grandes y Salar Del Rincón.

En evaluación económica preliminar: Candelas, Hombre Muerto Norte, Hombre Muerto Oeste, Pozuelos (PPG) y Rincón.

Exploración avanzada: Ancasti, Antofalla Norte, Arizaro, Gallego, Incahuasi, Karachi, Salar Escondido, Laguna Verde, Los Sapitos, Mina Sisifo, Mina Patilla, Pular, Río Grande, Sal De La Puna, Sal De Los Ángeles, Salar De Antofalla I al XIII, Salar De Arizaro 1, Salar De Arizaro 2, Salar Tolillar, Salinas Grandes, Sincera y Virgen Del Valle Litio.



Posco fue otro de los grandes anuncios de inversión, por u$s 831 millones. A mediados de diciembre, el grupo surcoreano anunció la inversión en una nueva planta comercial de litio en el proyecto Sal de Oro, cerca del Salar del Hombre Muerto. Una vez finalizada, hacia la primera mitad de 2024, se espera que tenga una capacidad de producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio por año, volumen suficiente para alimentar a las baterías de 600.000 vehículos eléctricos

Proyectos de cobre en la Argentina

Además de los grandes proyectos de litio que se multiplican en los últimos años como consecuencia de la alta demanda que generan las baterías para autos eléctricos y las energías renovables, hay importantes proyectos de cobre, otro mineral con uso intensivo en esas industrias.

Uno de esos mega proyectos fue anunciado en 2021, Josemaría, en la provincia de San Juan, que demanda una inversión de u$s 4.200 millones.



Josmaría es de la minera canadiense Lundin y es considerado como el punto de partida de la nueva era del cobre en la Argentina. La compañía desembolsará para la construcción del proyecto, entre hasta 2025, u$s 3100 millones, u$s 900 millones en los años posteriores y u$s 200 millones al finalizar. Durante su vida útil, generará un flujo de divisas por exportaciones netas de u$s 1700 millones anuales.

Este desarrollo es parte de un portfolio de al menos cinco megaproyectos que podrán dar respuesta al incremento mundial de la demanda de ese producto, para el que países como Chile es el referente más cercano.

Chile exporta u$s 56.755 millones, es el primer productor global de cobre y segundo de litio.



Con Josemaría, El Pachón, Taca Taca y MARA se podría aumentar las exportaciones mineras en promedio por u$s 6000 millones anuales. Esto requiere inversiones por más de u$s 15 mil millones, prevén en la Secretaría de Minería.

Otros proyectos de cobre en carrera son: Filo Del Sol, San Jorge, Los Azules, Altar, Coipita, Cordon De Las Pichireguas, Interceptor, La Ortiga, Las Flechas, Prospecto Rio Salinas, Rincones De Araya, Rio Cenicero, Rio Grande, San Francisco, Valle De Chita y Proyecto Piuquenes.

Proyectos de oro en la Argentina

Actualmente, hay 18 proyectos que se encuentran operativos. En 12 de esos establecimientos, el metal principal es el oro. En tres, el producto mayoritario es la plata y en dos se produce litio. Además, existe una empresa pública que explota carbón.



Los proyectos de oro son tan importantes que junto a la plata representan el 80% de la producción del país.

La inversión más importante en materia de oro se hizo en marzo 2020, por el consorcio Barrick Gold-Shandong Gold anuncia un desembolso de u$s 225 millones para la extensión de la vida útil de Veladero. Un informe oficial, recopila que en abril 2020, Barrick realizó un acuerdo con la estadounidense Golden Minerals para adquirir el 70% del proyecto de plata El Quevar en Salta. Allí deberá realizar una inversión de u$s 10 millones en ocho años. Más tarde, anunció el desembolso de u$s 628 millones en proyectos adicionales para extender la vida útil de Veladero.

En cartera, se encuentran los proyectos auríferos de: Lama, Suyai, Altos Del Cura, Calcatreau, Cerro Peñón, Claudia, Conserrat, Del Carmen, Don Julio, Don Sixto, El Dorado, Monserrat, Escondido, Hualilán, Jagüelito, Taguas, La Josefina, La Manchuria, Las Calandrias, Las Openas, Lejano Manantiales, San Roque, Tebenquicho Chico, Valle Ancho y Virginia Zancarron.

Entre los proyectos de plata, solo Providencia está en construcción. El resto en evaluación y exploración, entre los que se encuentran: Diablillos, El Quevar, Navidad, Pingüino y El Fierro.

Para potenciar el crecimiento del sector y atraer inversiones, el Gobierno nacional trabaja en un conjunto de herramientas como el Decreto 234 para grandes inversiones, que facilita el acceso al mercado único libre de cambios y ayuda a apalancar el desarrollo de los proyectos.



Desde la secretaría, advierten que el año pasado la empresa Liex, subsidiaria del grupo Zijin, obtuvo su certificado de inclusión al régimen por la primera etapa de su inversión, que en la actualidad se encuentran bajo análisis.

También se encuentran próximos a ser emitidos los certificados de las empresas Eramet por su inversión que -en las distintas etapas- alcanzaría los u$s 680 millones, entre otras iniciativas.

Con todos estos proyectos, el Gobierno proyecta para 2030 quintuplicar las exportaciones mineras, y en materia de litio está en camino a sextuplicar la producción en los próximos años.