Las empresas recorren el camino trazado por los usuarios

Del panel Marketing: oportunidades y tendencias participaron Santiago Martínez Porras, gerente de Marketing y Productos Masivos de Strix by LoJack y Carolina Belzunce, gerente de Marketing de Itaú Argentina.

En primer turno Belzunce dio un panorama sobre las el rumbo que está tomando el banco. "Hemos lanzado un producto que fue muy exitoso y que también hizo que redirijamos la estrategia de captación de clientes, porque naturalmente comenzaron a llegar clientes más jóvenes. Se trata de cuenta chat, que es una cuenta que se puede cerrar, abrir y se transacciona 100% por whatsapp, sin bajarse app. Eso es muy innovador, y de hecho somos los únicos que tenemos esto hoy en la banca. Nos tuvimos que adaptar al lenguaje. Hay todo un desafío comunicacional. Adaptarse al lenguaje coloquial de la gente, estudiamos mucho como la gente escribe, para hablar el mismo idioma.El 70% de los clientes que entraron por cuenta chat en los últimos años tienen entre 18 y 29 años".

Y señaló "son los futuros clientes, que nos van a dar más ingresos dentro de unos años y son un desafío de rentabilizarlos. Y por ahí no tienen tantos ingresos, y no son tan fieles, no están dispuestos a hacer todo con nosotros. No están dispuestos a pagar ni un peso de más y reclaman que les hables de forma transparente. Hay un cambio que lo estamos reconociendo. Hay que destruir todo lo que veníamos haciendo, los planes de medios. Ya no funciona. Estos chicos están haciendo otras cosas y de verdad tiene que ser genuino lo que hacemos, sino no nos van a escuchar".

Sobre la llegada de las fintech al mercado dijo que "no es algo que nos pone nerviosos, sino es algo que nos hace mejores. Nos vinieron a mostrar que estábamos haciendo las cosas demasiado cómodos. Nos hizo mover del statu quo rápidamente, porque sino perdemos porque es una tendencia mundial. Hay que repensarse. Hoy lo que tenemos que decir lo dice el cliente".

Martínez Porras también enfocó la charla sobre el camino que definió la empresa en estos últimos años. "Hace varios años que venimos trabajando para dejar de ser una empresa de recupero vehicular, para pasar a ser una empresa de tecnología que le da soluciones y certezas a la gente para que viva más tranquila. Lo que decidimos es trabajar con los usuarios en un ida y vuelta. Ahora no sólo te avisamos o vamos a buscar el auto por un robo, sino que te ofrecemos la visualización de tu auto, de la moto, de la casa".

Acerca del cambio de nombre de la empresa dijo que "ahora nos llamamos Strix By LoJack y no sólo LoJack porque la tecnología pasó a ser el corazón de la compañía. Dimos un pasito más a través de los datos. Ahora buscamos cómo podemos eficientizar el servicios para las personas".

Finalmente dio cuenta de los cambios que trajo la pandemia. "El negocio de última milla fue una de las grandes vetas. Creció el negocio de los repartidores y esos autos o motos tienen que estar monitoreados. Esas personas que antes no tenían ese servicio comenzaron a necesitarlo. Y el servicio de alarmas para casa también creció exponencialmente, porque la gente empezó a cuidarse estando adentro".

Un segundo panel sobre Protagonistas de la Comunicación tuvo lugar en el Marketing & Communication de El Cronista. Silvina Seiguer, directora de Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad Social para América Latina de Kimberly-Clark; Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina; Valeria Abadi, vicepresidenta de Marketing y Comunicación de Globant Latinoamérica y Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA Argentina, fueron los exponentes.

Al referirse al rol del director de comunicaciones, Seiguer dijo que "cuidamos del asset más importante que tiene la compañía que es la reputación, que puede ponerla allá arriba o abajo en un minutos. Tenemos una responsabilidad clave en cuidar en todos los aspectos y todas las decisiones de la compañía. Somos como un nexo que coordina todas las áreas de la compañía".

Carboni señaló al respecto que "el desafío es conectarnos con las distintas audiencias. Son los accionistas, los colaboradores, los clientes, las autoridades. Y el primer paso para poder conectarnos es escuchar y esa escucha activa es lo que nos alimenta para dos grandes cosas: tratar de poner la comunicación al servicio de las prioridades estratégicas del negocio para minimizar impactos negativos y maximizar beneficios y en segundo lugar, en nuestro caso como entidad financiera, para aconsejar a clientes o no clientes para que tomen las mejores decisiones en relación a sus finanzas".

Sobre la comunicación desde los supermercados, Zoroza señaló que "hoy un supermercado está en todos los diarios, y es tema de conversación en cada lugar donde vas. Es una gran responsabilidad. Nosotros recibimos 500.000 clientes por día. Pero hay que estar muy atento a lo que se comunica. Nosotros apuntamos a una comunicación de accesibilidad, que tiene que ver con nuestra propuesta comercial, pero al mismo tiempo queremos apuntar a una propuesta de sustentabilidad, de marca empleadora con la que queremos llegar al público interesado".

Abadi señaló las diferencias que existen entre una empresa de consumo masivo, donde el cliente ya conoce la marca y otra como Globant de tecnología, "donde lo que necesitás es llegar a otras empresas, donde el vínculo se basa más en cuestiones técnicas, en una compra más analizada. Eso hace que la comunicación sea muy distinta, no te dirigís a millones de personas sino a un grupo de personas más acotada".

Por otro lado, "en Globant tenemos el gran desafío del talento. Es la materia prima, lo que hace posible el negocio y todos saben que el talento digital escasea y ofrece una gran oportunidad para que más gente se forme. La verdad es que las empresas necesitamos cada vez más recursos. En Globant tenemos el desafío de inspirar a que cada vez más chicos estudien."