La transformación de Casa Ronald: una ONG que se maneja como una multinacional

Desde hace algo más de dos años, Julieta Cortijo, directora Ejecutiva de Casa Ronald, es la responsable de administrar las cuatro casas que la entidad sin fines de lucro tiene en la Argentina y en las que se alojan a niños con enfermedades de alta complejidad y a sus familiares en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

Y, como si fuera una empresa, la número uno reporta a un directorio al que tiene que mostrar resultados: con un presupuesto anual de u$s 1 millón, a dólar oficial, la Casa tiene solventar los gastos de unas 2000 familias por mes. En 2022 logró recaudar $ 436.215.097 de más de 10.000 donantes , un 14% de ellos donantes individuales.

Así, el claim mundial de la fundación que cumplió 30 años en el país y 50 en el mundo es: "No money, no mission" (Sin dinero no hay misión). Y para lograr este objetivo es que hoy la Casa Ronald aplica un modelo de gestión muy similar al de una multinacional con el objetivo de darle a los niños enfermos y sus familiares contención durante los meses que dure el tratamiento.

"Si bien ya se venía trabajando con un modelo de gestión muy profesional, con varios procesos, hace dos años iniciamos, con Globant, un proceso de transformación digital para hace un mapeo de las necesidades que teníamos, los puntos de dolor y un tablero de oportunidades" , cuenta a El Cronista Cortijo, quien entró a Casa Ronald en 2014.

La transformación de Casa Ronald

La primera casa en la Argentina abrió sus puertas en 1998 en Almagro y, desde esa fecha, ya pasaron 300.000 personas. Hoy la institución tiene en el país cuatro casas, cuatro salas, una unidad pediátrica móvil. Y solo en 2022, pasaron por los diferentes programas, que son 11, 25.673 familias.

Casa Ronald de Almagro, la primera que se abrió en la Argentina hace 30 años

"Las enfermedades no se detienen y nuestras Casas trabajan las 24 horas los 365 días del año. Está transformación nos permitió ser más eficientes en la operación y más efectivos en la búsqueda de nuevos donantes", asegura la número uno.

La digitalización les permitió tener mayor control de todos los indicadores. Por ejemplo, la capacidad de las casas: conocer los ingresos, egresos y capacidad ociosa . "Por ejemplo, la casa de Mendoza se especializa en oncología, entonces los tratamientos duran más", cuenta la responsable.

En el caso de las donaciones, la entidad sin fines de lucro trabajó para mostrar los indicadores de gestión de una forma más visual y transparente hacia el sector público, hacia los donantes y hacia los voluntarios.

De esta forma se busca también ampliar la base de donantes individuales que, cuando empezaron representaban un 1% y hoy un 14%. Así lograron que el aporte de McDonalds se redujera de un 60% en 2014 a un 30% actualmente lo que hace a las casas más saludables desde el punto de vista financiero.

También el objetivo es atraerá donantes más jóvenes. "El donante promedio tiene entre 50 y 60 años", indica Cortijo, quien señala que hoy se acercan más jóvenes y de forma proactiva. "Hoy no hay que salir a buscarlos", suma.

Una de las iniciativas que emprendieron fue la de hacer campañas en las redes sociales. Y, si bien, todavía no funciona la conversión directa a través de este canal, si suma conversiones cuando se vuelven a contactar. Casa Ronald también sumó un botón de donar en Mercado Pago.

Julieta Cortijo, directora Ejecutiva de Casa Ronald

"La base de donantes crece porque hay una inversión. Esperamos terminar 2023 con 12.500", indica la ejecutiva. En 2018, los aportantes eran 400.