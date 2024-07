La tecnología generó una nueva revolución industrial

Fredi Vivas, CEO y Co Fundador de RockingData, una empresa que genera algoritmos que se utilizan para automatizar procesos o mejorar la experiencia de los clientes analizando imágenes, videos o textos participó del evento de El Cronista y explicó que, hoy en día, "las empresas usan los datos para entender al consumidor, al cliente, al paciente, al alumno, al ciudadano. La idea es conocerlo en profundidad para poder generarles propuestas".

En este sentido, comentó que el foco ya no está en entender qué es y qué no cada cosa: "Las personas, sobre todo en el ámbito corporativo y de negocios, quieren resolver sus problemas con la tecnología que corresponda. Hay diferentes técnicas, sin embargo, que ayudan a entender mejor los datos que, al fin y al cabo, los necesitamos para resolver un problema específico".

Así, dijo: "Estamos viviendo una revolución industrial. Hay una revolución en la tecnología del conocimiento. La IA y otras tecnologías están empujando todo eso. Se creó un sistema tecnológico nuevo que está alienta el cambio".

Frente a eso, detalló que hay tres tipos de usuarios frente a la tecnología. "Uno de ellos es el rol pasivo, que es ajeno a la situación. Otro más activo que requiere evaluar las herramientas y entenderlas y, el tercero, que es el que tenemos que empujar, es el creador. Es el que dice que las tecnologías que tiene no le son suficientes y no resuelven sus problemas. Ese modo creador es el que va a transformar una organización".

Una evolución de 60 años

No obstante, recalcó que "la IA tiene 60 años aproximadamente. En la década de los 50 se creó el primer centro de laboratorio de IA. Se creía, sin embargo, que la tecnología no iba a evolucionar como se buscaba y que no teníamos la infraestructura técnica o que no había suficientes datos digitales. Entonces surgieron las tecnologías como el machine learning, que permiten entender datos, automatizar procesos y optimizar el uso de los datos de una compañía que hoy, en su mayoría, son digitales".

En tanto, Lucas Uzal, Cofounder y Chief AI Officer de Teramot, especificó que, a veces, "muchas unidades de negocio quedan abandonadas en el roadmap de data del core de las empresas. Muchas necesitan resolver sus problemas y tomar decisiones en base a los datos".

Así, reconoció que "el mindset está presente, pero, en muchos casos, necesitan una columna más, algún dato que no está presente en la tabla que ellos tienen disponibilizada. Se encuentran con esas dificultades en las que sus necesidades evolucionan mucho más rápido que lo que la empresa tiene para ese tipo de consumo".

De hecho, explicó que los equipos de negocios "son muy ágiles y necesitan otra velocidad para tomar decisiones. Ahí es donde entra Teramot, que les permite tener su propio data warehouse, armado por agentes de IA, que lo pueden configurar con lenguaje natural".