Hoteles de Cariló y Pinamar anticipan una mejora del 20% y congelan precios para impulsar la demanda

A menos de un mes de terminar el año, muchos argentinos revisan si podrán tomarse vacaciones este verano. La posibilidad de hacerlo depende del presupuesto disponible, aunque la intención de viajar sigue presente en una parte mayoritaria de la población.

El último relevamiento del Trend Lab de Youniversal muestra que el 67% planea tomar vacaciones en los próximos doce meses, aunque más del 30% reconoce que no podrá concretarlas por motivos económicos.

Según el estudio, las playas continúan entre las opciones más elegidas , tanto en la costa argentina como en Brasil y el Caribe. Los destinos más lejanos, como Europa, Miami u Orlando, generan interés, pero quedan fuera del alcance para buena parte de los argentinos. Las escapadas cortas ganan terreno y aparecen como la opción más frecuente para fin de año, Carnaval y los fines de semana largos.

De cara a la temporada de verano, se observa un ajuste en la duración de las estadías. Cada vez más familias eligen alquilar por una semana en lugar de la quincena completa que era habitual en otros años. En 2024, la ocupación había cerrado cerca de 20% por debajo de 2023, un retroceso asociado al aumento de viajes al exterior y a una demanda que se volcó a estancias más cortas.

Desde el sector señalan que el comportamiento del turista cambió respecto de años anteriores, y las decisiones se confirman más sobre la fecha. Ese movimiento convive con una brecha entre cómo se perciben los hogares y su situación real. El 84% considera que la clase media fue históricamente el motor del país, pero solo el 40% se sigue ubicando dentro de ese grupo. Esa diferencia influye en cómo se ordenan los gastos del próximo año y en qué lugar queda el descanso dentro de las prioridades.

El informe también muestra ajustes en la forma en que los hogares administran sus gastos. Crece el grupo que no está dispuesto a pagar valores más altos por ningún producto o servicio . Aun así, aparecen consumos puntuales ligados a fechas especiales o situaciones específicas donde sí se habilita un presupuesto mayor.

Ese comportamiento se refleja en las vacaciones. “Lo que emerge no es simplemente un país que se ajusta, sino uno que reconfigura el sentido del consumo”, señaló Ximena Díaz Alarcón, CEO y cofundadora de Youniversal.

“El deseo resiste, incluso cuando el bolsillo no acompaña”, agregó.