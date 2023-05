La Justicia rechazó un amparo que había pedido un importador de autos de ultra lujo

La Justicia rechazó el pedido de amparo que había presentado la empresa del importador de autos premium Malek Fara para poder ingresar al país vehículos de ultra lujo, de marcas como Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Porsche y Maserati. Según la Aduana, la compañía podría enfrentar una multa cercana a los u$s 70 millones.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 rechazó una medida cautelar prsentada por la empresa Módena Auto Sport, que reclamaba acceso a dólares a valor oficial para importar automóviles de lujo, informó la Dirección General de Aduanas (DGA).

Según informó el organismo en un comunicado, "la empresa ya había sido suspendida del Registro de Importadores y Exportadores por presentar facturas con inconsistencias, lo cual dio origen a numerosas causas penales, por lo que podrían caber multas de casi u$s 70 millones".

De esta manera, la Justicia Federal "dio un fuerte aval al Sistema SIRA, al rechazar una cautelar presentada por dicha firma, que pretendía saltear los controles y obtener dólares al valor oficial para importar automóviles de lujo", remarcó la DGA, cuyo comunicado reprodujo la agencia oficial Télam.

La DGA agregó que el juez resaltó que " la Aduana había suspendido a Módena Auto Sport S.A. del Registro de Importadores y Exportadores por el plazo de 45 días, luego de haber detectado facturas comerciales presentadas por la firma actora -con motivo de diversas operaciones de importación-, en las que los valores indicados habrían sido superiores a los declarados en la importación al país, lo que dio origen a numerosas causas judiciales ante el fuero Penal Económico ".

Además, agregó, la Aduana había iniciado un sumario disciplinario "y se concluyó que correspondía adoptar medidas urgentes en resguardo de la seguridad del servicio aduanero y de su renta fiscal, máxime considerando que, de recaer eventualmente sentencia condenatoria, se estaría ante la posible aplicación de una multa mínima de u$s 69.020.646,40", precisó.



Quién es Malek Fara, el empresario que tuvo 47 autos de lujo sin poder entrar al país

Ex corredor de autos, Fara se sumó al ex Gruppo Modena, la distribuidora de Ferrari y Maserati en el país, como socio en diciembre de 2016, con una participación del 50%. La otra mitad, en ese momento, quedó en manos de los fundadores de la firma: Julio de Marco, Claudio San Pedro (ex director comercial de Fiat Argentina y ejecutivo que ocupó cargos en la casa matriz del grupo italiano) y Cristiano Rattazzi.

El Banco Central lo suspendió del registro de importadores en enero de 2021, luego de haber recibido una intimación en octubre del año anterior. En ese momento, Fara le explicó a El Cronista que el 28 de diciembre había presentado un recurso de amparo para obtener la SIMI (el régimen de licencias de importación antecesor del SIRA) para nacionalizar 37 vehículos que ya había pagado y estaban generándole gastos de almacenamiento en la zona franca de La Plata.

" Desde el momento en que se ahce el giro de las divisas, hay 90 días para hacer el despacho e ingresar los autos. El giro se hizo y los autos están acá. Pero, aunque me intimen, necesito la autorización de la SIMI para nacionalizar la mercadería ", dijo, en relación al último trámite que le faltaba para poder ingresarlos en el país.

Hace un año, ya eran 47 los autos que tenía acumulados en esa situación. Se trataba de unidades de marcas como Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini y Rolls-Royce, que no pudo entregar a sus clientes porque llevaban casi dos años estacionados en el puerto. Todos, autos con precios entre u$s 300.000 y u$s 1 millón. Por esa razón, decidió trasladarse a Uruguay y, desde allí y otras zonas francas de América latina, reorientar su negocio de venta de autos de lujo a través de una nueva sociedad, radicada en el país cisplatino: Malek Fara International.

"Analizando las reglas impuestas por la política en la Argentina, prácticamente, se terminó con la posibilidad de ingreso de vehículos de media y alta gama, que es lo que conozco y a lo que me dedico. La posibilidad de seguir es fuera del país", dijo Fara a El Cronista en ese momento. Aseguró que no cerraba la posibilidad de volver a operar en la Argentina cuando la situación mejorara.

Importador oficial de Maserati en la Argentina, Fara había abierto en 2018 un local exclusivo de la marca en Vicente López, que le demandó entonces cerca de u$s 500.000 en infraestructura. Llevaba dos años sin un solo auto por vender en ese local.