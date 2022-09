La innovación es un estilo de vida e implica un cambio de mentalidad

La innovación no es propiedad de una sola industria, ni se lleva adelanto sólo con la tecnología. Diego Bleger, socio líder de Advisory de KPMG Argentina, señaló al respecto que "hay muchas definiciones de innovación. Es una propuesta de valor entre lo deseable y lo posible, cuando se cruzan ambas, se genera una gran idea y una gran innovación. Hay momentos en la vida en la que se gestan grandes cambios, pero necesitás las herramientas para poder generarlas, llámese tecnología, cultura, procesos".

Pensar a la innovación como un estilo de vida es central, señala Bleger. "Es algo que uno tiene que llevar adentro y tener lo que se precisa para generar un cambio. Corazón y cabeza tienen que estar alineados para poder generar un cambio en la sociedad".

Por su parte, Agustín Huerta, SVP Studios de Globant, también propone que la innovación pasa por un cambio de mentalidad y habla de la diferencia que existe entre transformación digital y reinvención.

"Transformación digital es un concepto que venimos escuchando mucho en los últimos años y es algo que se viene mencionando en compañías tradicionales. Tiene que ver cómo esas empresas comenzaban a tener una identidad digital y una presencia digital. Reinventar va mucho más allá. Significa pensar las cosas de una manera distinta, qué nuevas oportunidades me da la tecnología, cómo me conecto mejor con mis clientes desde espacios completamente nuevos. En este sentido, hay una oportunidad muy grande con el metaverso, las capacidades que hoy tienen las empresas de reinventarse se multiplicaron gracias al metaverso".



Más tarde, Alejandro Rinaldi, director IT de Grupo Logístico Andreani, se refirió al significado de aplicar la IT en logística. "El corazón que hoy mueve los camiones, las cajas y diferentes vehículos es la tecnología. Hoy la tecnología te facilita saber por dónde está el envío, poder tener contacto con el cliente permanente, nos permite saber en qué horarios es conveniente enviar paquetes, etc. Antes ibas a comprar a un local y tenías que realizar varios actos para poder efectivizar una compra y eso duraba 10 minutos. Hoy se hace todo eso en 48 horas con una expectativa muy grande y tenés que mantener informado al cliente y anticiparle al cliente lo que va a pasar con su envío".

Eduardo Miyares, director Comercial de Prosegur Security Argentina, en tanto destacó que "en el caso de la seguridad, venimos de una era en la que teníamos personas muy capacitadas y especialistas en seguridad que conocen muy bien cómo cuidar personas, objetos, etc. La tecnología lo que hace, a través de videovigilancia, de monitoreo y dispositivos digitales, es ayudar a ese capital humano que es siempre importante. Debajo de eso vienen los datos, que son muy importantes en este momento, algo que los dispositivos electrónicos generan miles de datos. La analítica de video, sumado al factor humano, nos permite predecir situaciones".