La industria automotriz está atravesando una transformación profunda. Ya no se trata solo de fabricar vehículos más eficientes, sino de repensar toda la línea de producción para reducir el impacto ambiental. En ese proceso, Lean 4.0 emerge como la metodología que combina digitalización, eficiencia y sustentabilidad.

A partir de ese enfoque, Alejandro Sureda, director del área automotriz de la Universidad Austral, explicó que Lean 4.0 “es una simbiosis entre la manufactura Lean desarrollada por Toyota en los ’50 y la industria 4.0”.

El especialista señaló que esta visión cambia incluso las decisiones más simples. “Antes, si había que reponer dos puertas, simplemente se fabricaban de nuevo. Hoy se incorpora el costo energético de esa reposición y su impacto ambiental”, afirmó.

Sureda también describió los avances en los procesos de pintura, uno de los más contaminantes. Relató que, frente al uso tradicional de agua para capturar las microgotas de pintura, “hoy se trabaja en filtros sólidos con piedra calcárea, que permiten recuperar residuos y transformarlos en masa para la industria del cemento”. Según explicó, esa masa reduce el consumo térmico de las cementeras y crea un circuito de economía circular.

El ejecutivo aseguró que la tendencia ya se extendió a todo el sector. “Lean 4.0 nació en Toyota, pero hoy lo aplican fabricantes de todo el mundo e incluso otras industrias”, indicó.