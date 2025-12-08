En esta noticia Prepararse para el boom

La agenda de talento vuelve a ocupar el centro de las decisiones corporativas. Entre la necesidad de ganar competitividad y un escenario local que exige adaptación constante, las compañías están modificando su manera de liderar, atraer perfiles y sostener equipos.

Leandro Cazorla, CEO de Adecco para la Argentina y Uruguay, planteó que hoy conviven dos niveles de desafíos: “Los propios de cada industria y los que atraviesan a todos los sectores. La tecnología, la productividad y la exigencia de operar con competitividad en un país más abierto están entre los temas más fuertes”, señaló.

Las diferencias entre sectores también determinan estrategias distintas. Cazorla explicó que “energía y minería tienen una proyección de largo plazo muy marcada”, mientras que consumo masivo o productos durables siguen más expuestos a la coyuntura. Por eso insistió en que los colaboradores “tienen que sentir los objetivos como propios y entender que hacen a la supervivencia de las empresas”.

La energía es uno de los motores que ya mueve la economía y el que más demanda de perfiles va a generar. Gabriela Aguilar, directora general para la Argentina y Brasil y VP para Latam de Excelerate Energy, anticipó que el sector necesitará hasta 40.000 empleos directos en los próximos cinco años, “y eso hay que multiplicarlo por seis si se cuentan los indirectos”.

“La industria se está preparando para el verdadero boom”, planteó Aguilar. Y sostuvo que la incertidumbre dejó de ser local, ya que ahora pasa por la competencia global. “Tenemos que definir cómo vamos a posicionarnos para competir con Australia, Qatar o Estados Unidos en exportación de crudo o GNL”, dijo.

Desde Mars South Latam, Magdalena Ferreira Lamas, gerente general de la compañía, describió un modelo de gestión basado en la velocidad. “Afrontamos los desafíos de manera muy ágil. Creamos foros para revisar lo que vive cada mercado y cada negocio. La resiliencia, la adaptabilidad y la agilidad son skills que todos deberíamos desarrollar”, afirmó.

En el ecosistema emprendedor, la incertidumbre forma parte del ADN. Damasia Jurado, CEO de ¡appa!, lo resumió así: “Para nosotros es moneda corriente. Nacimos en 2017 y nuestra diaria es pivotear y cambiar la estrategia constantemente”.