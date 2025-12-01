En esta noticia Red y servicio

La oferta de camiones en la Argentina creció fuerte en los últimos años e hizo que las marcas se enfrentaran con el desafío de diferenciarse. En ese escenario, Dongfeng —representada en el país por el grupo local Magma— busca consolidar rápido su presencia apoyándose en una propuesta pensada para el transportista argentino y una red de concesionarios que llegará a 30 puntos de venta en los próximos años.

“Entramos al país con Dongfeng porque ya había tenido muy buenos resultados en México y Colombia. Entendimos que la Argentina no podía quedar afuera”, señaló Marcelo Mauro, country manager de la marca. Recordó que Magma, con décadas de trayectoria en la región, es la unidad del grupo dominicano Magna que se especializa en vehículos comerciales.

“Nuestra estrategia está basada en la confianza, y eso se sustenta en tres pilares: una gama amplia, un respaldo inversor sólido y una red de concesionarios fuerte”, explicó. Según detalló, ese combo es el que permite ofrecer un producto competitivo en un mercado fragmentado, donde cada decisión de compra exige eficiencia y servicio.

Mauro remarcó que la clave es adaptarse al usuario local. “Buscamos diferenciarnos con vehículos robustos, eficientes y alineados con los estándares del mercado argentino. Están pensados para la demanda real del transportista y eso es lo que nos puede llevar a una posición de liderazgo”, afirmó.

Red y servicio

La red es otro pilar de la estrategia. “Hoy tenemos ocho concesionarios y proyectamos llegar a 30 en los próximos años”, contó. La expansión apunta a garantizar cercanía, disponibilidad de repuestos y un servicio posventa que marque diferencia en un segmento donde cada hora de inactividad pesa.

“Los concesionarios cumplen estándares estrictos en lo edilicio y en stock de productos y repuestos. El objetivo es que el cliente se sienta bien atendido y nos siga eligiendo”, sostuvo.

Si bien la marca aún no puede aprovechar los beneficios arancelarios para energías alternativas, ya evalúa futuros desarrollos. “Estamos analizando incorporar líneas para acceder a esos incentivos. De todos modos, hoy nuestro producto es competitivo por robustez, confiabilidad y una excelente relación costo-beneficio”, aseguró Mauro.