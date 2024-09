Hard Rock Café abre su cuarto local en Argentina, en un destino no solo de verano

Hard Rock Café llega a Mar del Plata. Así lo confirmó la firma internacional: será en el invierno de 2025 y se enmarca en un fuerte crecimiento que comenzó la marca en el país.

La noticia la dio a conocer el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en sus redes sociales. Desde la empresa, al ser consultados por este diario, confirmaron la noticia. "Estamos en el proceso de la locación. El contrato no está firmado", dijeron.

Se calcula una inversión inicial de u$s 1 millón. Número similar al que en 2019, desembolsó Victor Blanco, presidente de Racing, para la apertura de la marca en Puerto Madero.

Desde la intendencia de Mar del Plata explicaron que la apertura está prevista para el invierno de 2025. Según trascendió, la ubicación será en Olavarría y la costa, donde anteriormente funcionó el complejo nocturno La Llorona que cerró definitivamente sus puertas en 2017.



La noticia se suma al fuerte rumor, que en las últimas semanas, circuló sobre el desembarco de la marca en La Bombonera. "Para 2025, tenemos previsto por lo menos dos aperturas. Tuvimos reuniones con los dirigentes de Boca, pero todavía no hay nada cerrado", dijeron desde la marca.

Si bien la iniciativa de que Hard Rock llegue a un estadio de fútbol se hace cada vez más real, desde la empresa estadounidense explicaron que esto "podría suceder recién en 2025".

La llegada de Hard Rock Café está ligada con el proyecto del actual presidente, Juan Roman Riquelme, de modificar el estadio para incrementar la capacidad de espectadores, una pendiente que tiene el club hace años.



El objetivo del actual presidente elegido en diciembre pasado es mover la cancha unos ocho metros hacia el lado de las vías, que es el único espacio vacío que todavía le queda al club. Además, está previsto la construcción de una cuarta bandeja para llevar la capacidad de los 60.000 actuales hasta unas 85.000 espectadores.



Hard Rock en la Argentina

La cadena estadounidense arribó a la Argentina en 1995, con su flag ship de Recoleta, sobre el Buenos Aires Design, que en 2020 en medio de la pandemia, cerró definitivamente sus puertas.



El estadio de Miami que lleva el nombre de la marca

Hoy la marca cuenta con tres locales en la Argentina: Puerto Madero, Aeroparque y Ezeiza. La Bombonera sería la cuarta apertura en el país.

La marca Hard Rock Café fue creada en 1971, cuenta con 184 restaurantes, 28 hoteles y 11 casinos distribuidos por 73 países. Se necesitan entre u$s 3 millones y u$s 5 millones para abrir una franquicia. En el mundo emplean a más de 40.000 personas y factura cerca de u$s 6000 millones anuales.