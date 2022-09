Gonzalo Ozán, de Naranja X, fue elegido CIO del año

Se realizó la 22° edición del premio al CIO (Chief Information Officers) del año otorgada por El Cronista y KPMG en el marco del Innovation Summit, el evento que celebra la innovación y la creatividad entre las empresas argentinas.

El ganador, que surgió de la votación de sus pares, fue Gonzalo Ozán, CIO de Naranja X. Sven Barlsen, CIO de Mercedes-Benz Argentina, terminó en el segundo lugar y Silvina Favilla, CIO de Syngenta, en tercer lugar.

A la hora de agradecer, el ganador reconoció a su familia, a sus pares y a Pablo Caputto, CEO de la empresa y a su equipo de trabajo. "Esto es para nosotros, un equipo de titanes, porque uno es representante de un gran equipo de 700 colaboradores que formamos la dirección de tecnología en Naranja X. Es un premio para todos nosotros", dijo.



Además, fueron reconocidos entre los 9 finalistas por los gerentes de sistemas de todo el país que participaron, Fernando Scorpiniti, de Etermax; Germán Garay, de Metrotel; Juan Pablo Arroyo, de Allianz Argentina; Juan Pablo Bibiloni, de ALOT; Magdalena González Victorica, de Arcos Dorados; y Mauricio Caggioli, de ArcelorMittal.

Walter Risi, socio líder de consulting de KPMG Argentina y Nicolás Manavella, socio líder de Ciberseguridad en KPMG Argentina, entregaron el premio Revelación 2022. La ganadora fue Magdalena González Victorica, Chief Technology Officer en Arcos Dorados. "Fue una sorpresa. Una trabaja en general sin saber cuanto se ve. Muchas gracias KPMG por el premio. Estoy muy contenta", dijo la premiada que este año cumple 23 años en la empresa.

El galardón a la trayectoria fue entregado por Mauro Mattiozi, gerente comercial de El Cronista a Miguel Ángel Billelo, Consultor en Estrategia Tecnológica, Mercado Financiero y Transformación Organizacional de Practia Global.

"Es un momento muy feliz. Hace como dos horas que digo que no me voy a emocionar, hasta que me tocó entrar. Quiero agradecerle a todas las empresas en las que trabajé como a Banco Santander, donde estuve gran parte de mi vida laboral y a Practia que me permitió reinventarme y aportar desde otro lugar", comentó Bilello al recibir el premio.

Innovación para superar la crisis

Walter Risi fue el encargado de abrir el evento que se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre en el predio de La Rural y de darle la bienvenida a los expositores.

"Cuando estamos en un momento de crisis una de las preguntas que nos vienen a la mente es si continuar con el statu quo o es momento de innovar, inclusive en el rol global que tengo recibo preguntas de otros países en donde me preguntan cómo en Argentina se mueven tanto las startups sabiendo que la situación no es la que quisiéramos. Ante esta pregunta creo que la respuesta es un sí rotundo. Si uno pasa por una crisis, la innovación y la creatividad pueden ser una buena manera de surfear la crisis", señaló.