Galperin lo hizo de nuevo: Mercado Libre festeja 25 años con otro balance récord

Este viernes, 2 de agosto, Mercado Libre cumple 25 años. Y su fundador y CEO, Marcos Galperin, los celebra con otro balance record. En el segundo trimestre, la plataforma regional de comercio electrónico duplicó su ganancia neta, a u$s 531 millones. De esta forma, en el primer semestre de 2024, la empresa, que opera en 18 países de América latina, acumuló una utilidad de u$s 875 millones, un 89% superior a la de un año antes.

" Estamos viendo un gran impulso en Mercado Libre, a medida que continuamos ejecutando y cumpliendo nuestra estrategia de largo plazo. Nuestro ecosistema está ganando más tracción y las inversiones en productos, tecnología y niveles de servicio están mejorando nuestra posición como la plataforma líder de comercio electrónico y tecnología financiera de la región ", afirmó Martín de los Santos, Chief Financial Officer (CFO) de MELI.

" Esto nos está llevando a entregar sólidos resultados financieros, con un crecimiento de las ventas del 42% y un aumento de la utilidad neta del 103%, llegando así a u$s 531 millones ", precisó. El resultado representó un margen del 10,5%, el más alto en los últimos ocho años para la empresa.

Los ingresos netos de la compañía -ingresos por servicios y financieros- del pasado trimestre sumaron u$s 5100 millones. En consecuencia, entre enero y junio, la empresa -con base operativa en Buenos Aires, pero domicilio legal en Montevideo (Galperin está radicado desde 2020 en Uruguay)- registró una facturación de u$s 9406 millones, un crecimiento del 38% contra la del primer semestre de 2023.

En la información enviada al mercado, Mercado Libre destaco que el crecimiento del volumen bruto de mercancías vendidas (GMV, por su sibgla en inglés), el volumen total de pagos procesados (TPV) de adquirencia y la cartera de crédito repuntaron secuecialmente en sus tres principales mercados: Brasil, México y la Argentina (en ese orden).

Durante el segundo trimestre, su negocio en Brasil creció 51,2%, a u$s 2786 millones. En México lo hizo 65,9%, a u$s 1201 millones. En cambio, en la Argentina, se mantuvo estable: u$s 863 millones, 0,9% más que un año antes. En el país, la división Fintech generó ingresos por u$s 556 millones, apenas 0,5% por encima del segundo trimestre de 2023. Hubo recuperación de la actividad de Comercio: u$s 307 millones, una suba del 1,7 por ciento.

En términos financieros, el flujo libre de caja ajustado del trimestre fue de u$s 678 millones, un aumento del 368% interanual. " Destaca la fortaleza en la generación de efectivo de la compañía ", enfatizó el comunicado.

" En comercio, el GMV experimentó un crecimiento sólido, con Brasil destacándose con un incremento acelerado del 36% interanual, al igual que México, con un 30%, y la Argentina mejorando, en comparación con el primer trimestre de 2024 ", consignó al empresa en su informe de resultados.

El GMV escaló 20%, a un valor total de u$s 12.600 millones. Los ingresos netos del negocio de comercio electrónico en el segundo trimestre aumentaron un 49% en dólares interanual y llegaron a u$s 3000 millones.

Agregó que el crecimiento de compradores únicos se aceleró y llegó casi a los 56,6 millones, a la vez que el alza de los artículos vendidos evolucionó un 29%, en ambos casos, el incremento más rápido desde principios de 2021. Alcanzó el record de 416 millones de artículos entregados. Más del 94,3% de los envíos del período se hicieron a través de su propia red logística, co un 76,3% de las entregas realizadas en menos de 48 horas.

En fintech, en el segundo trimestre, los usuarios activos mensuales de Mercado Pago superaron los 50 millones por primera vez, llegando a 52 millones. " El éxito de la cuenta remunerada en Argentina y Brasil ha impulsado un crecimiento significativo en el importe total administrado, con planes de extender esta estrategia a México ", anticipó.

Por su parte, la cartera de crédito experimentó un crecimiento del 51% interanual y destacó el desempeño de tarjetas de crédito y una mejora de la propuesta de valor de Mercado Pago.

El volumen total de pagos procesados (TPV) alcanzó casi u$s 34.000 millones, un aumento interanual del 24%, impulsado por comerciantes de mayor tamaño en el negocio de POS y la expansión de los pagos online en mercados clave, que continúa impulsando crecimiento en este segmento.

En números, las ventas netas de Mercado Pago alcanzaron los u$s 2100 millones. El TPV aumentó 35% interanual, a u$s 46.000 millones. La cartera de tarjetas de crédito lo hizo en un 146%, a u$s 1800 millones, liderado por 1,6 millones de nuevas tarjetas emitidas en Brasil y México. " Los activos bajo administración, principalmente, gracias al éxito de la cuenta remunerada en la Argentina y Brasil, aumentaron un 86% y alcanzaron los u$s 6600 millones ", añadió.

La cantidad de pólizas de seguro activas avanzó casi un 100% interanual. " Este desempeño récord en el segundo trimestre fue impulsado por el Hot Sale en México y la Argentina, que representó 2,6 millones de pólizas vendidas ", reseñó.

En tanto, el negocio publicitario, Ads, continúa escalando, con un crecimiento del 51% en dólares interanual y alcanzando el 2,0% del GMV. "A medida que nuestra audiencia y engagement continúan aumentando, nuestros first-party data permiten a los anunciantes llegar a usuarios en diferentes etapas del proceso de compra", reseñó Mercado Libre.

"Product Ads mantuvo su gran impulso y Display Ads sigue evolucionando bien, al igual que las nuevas oportunidades. Un ejemplo es la alianza con Disney anunciada en junio, que permite a los anunciantes acceder al inventario de Disney+ a través del DSP (demand side platform) de Mercado Libre. Este es el primer paso de la empresa para ofrecer publicidad fuera de nuestro ecosistema", resaltó.

Los ingresos de Mercado Ads aumentaron un 51% en dólares interanual y el negocio de publicidad digital alcanzó el 2% del GMV por primera vez.