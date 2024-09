La primera cadena hotelera argentina ahora reniega de Airbnb y buscan regionalizarse

La industria hotelera atraviesa un contexto complejo. La caída del turismo local impacta de lleno en el negocio y ni siquiera el mayor arribo de visitantes extranjeros compensa esta caída. Además se suma un fenómeno que no para de crecer en el país: los alquileres temporarios. "Es competencia desleal", cuenta Roberto Amengual, presidente de Amérian, una cadena familiar nacida en Córdoba en 1992 que, a pesar del contexto adverso, inauguró tres hoteles este año y tiene previsto cuatro nuevas aperturas en los próximos tres años.

Con presencia en 20 provincias, un total de casi 2000 habitaciones y más de medio millón de huéspedes al año, la cadena ya evalúa incrementar su presencia en el exterior donde cuenta solo con un hotel en Uruguay. "Estamos reactivando un proyecto en Chile y queremos estar en Brasil y Paraguay", dijo el empresario que hasta 2023 fue presidente de la Asociación Argentina de Turismo (AHT).

-¿Cuál es el presente actual del sector hotelero en el país?



-El sector hotelero no está pasando un año fácil. Está muy dividido entre el turismo recreativo y el corporativo, así como también el nacional y el internacional. No todas las plazas se comportan de la misma manera. Córdoba, Tucumán, Salta o Iguazú, que dependen mucho turismo nacional, han sufrido una merma muy importante, con meses en donde la caída alcanza hasta el 25 por ciento.

Los visitantes internacionales tuvieron una suba con respecto al año pasado de hasta un 16%. Ahora bien, sube la llegada de turistas internacionales pero no llega a compensar la caída del nacional. Hay que tener en cuenta que de los turistas totales que recorren la Argentina, el 75% son nacionales y el 25% son internacionales, según los datos de pasajeros aéreos transportados.

-¿Esta situación se refleja en los hoteles de la cadena?

-En el caso de nuestros hoteles pudimos sumar huéspedes que antes buscaban otros alojamientos. Hemos trabajado en mantener la calidad y es algo difícil de hacer en época de crisis porque lo más normal es que se empiece a reducir servicios que los huéspedes los empiezan a percibir. Nuestro plan estratégico es subir la calidad y eso hace que muchos huéspedes nos sigan eligiendo. Por eso, no sentimos la merma de la misma manera.

-¿Cómo se manejan los precios para ser competitivos y tener un margen de ganancia?

-Los costos subieron mucho. Hay plazas en donde ha subido cuatro veces el valor comparado al año pasado y hay plazas en donde esas subas son de hasta siete veces. En Capital por ejemplo, los incrementos de los costos fueron del 600% en solo cuatro meses. Estas subas claramente son imposibles de trasladar a los precios. Las tarifas son dinámicas, van a depender de la temporada y de la demanda.

Nosotros tenemos precios que son entre un 10% y un 15% por encima de la competencia pero el huésped está dispuesto a pagarlo por un servicio mejor. En ese sentido hemos encontrado un huésped dispuesto a pagar más por mayor calidad en la atención, en el desayuno, confort en la habitación. Nuestro propósito es generar experiencias de viajes y pensar en quien va a viajar.

-¿Cuál es el principal público que tienen; nacional o internacional?

-Depende de la plaza. Somos una cadena argentina, cordobesa y siempre fuimos muy fuertes en todo lo que respecta al turismo nacional. Sin embargo, en los últimos siete años empezamos a trabajar con el público internacional, sobre todo Chile, Brasil y Paraguay. Para muchas de nuestras plazas Brasil es muy fuerte y también para las que estamos próximos a abrir como Bariloche y Mendoza. Por eso empezamos a participar de las ferias, hacer publicidad en estos destinos porque entendemos que cada vez es más necesario para nuestros hoteles.

-¿Cuáles son las plazas que no tuvieron una buena performance?

-Los retornos de inversión de la hotelería son a 20 años. Pero hay un flujo de dinámica que se vive en la Argentina. Esto hace que haya años mejores y peores pero la curva se acomoda con el paso del tiempo. Siempre que se establece un hotel la demanda va a ir creciendo y se va acomodando con el paso del tiempo. Por ejemplo, el caso de Termas, estaba asociado a la tercera edad, que iban a hoteles de muy baja categoría. Pero cuando llegó Amérian, con una oferta de cinco estrellas, fue desarrollando una demanda de familias, tuvo un crecimiento la plaza y cambió la demanda que históricamente estaba en este destino. El desarrollar una propuesta de valor acertada hace que las plazas también puedan generar mayor cantidad de turistas.

-¿Cómo está la ocupación?

-Hay plazas que cayeron un 15% con respecto al año pasado pero hay otras que subieron 20 por ciento.

-¿Cuáles son las que más cayeron?

-Aluminé tuvo un problema con su conexión, porque la ruta estuvo cortada por un mes y medio y eso distorsionó la demanda. Sacando este destino, la mayor caída la vemos en Capital Federal. Esto responde netamente a los alquileres temporarios ilegales que crecieron mucho en el último tiempo. En ocho años, creció un 232% la oferta en Capital Federal y no creció la demanda del turismo al nivel de la ilegalidad de los alquileres temporarios. Hablo de ilegalidad porque hay una Ley y no están registrados. Solo hay un 4% de alquileres temporarios registrados.

-Están teniendo reuniones y encuentros con funcionarios para reclamar sobre este tema

-Si, presentamos estudios y es un reclamo que hace años mantenemos con los diferentes gobiernos. Pedimos medidas de control porque no solamente impacta con la competencia desleal, por evadir impuestos y tener los empleados sin registrar sino también en los incidentes de inseguridad.

Todos los años el Gobierno de la ciudad exige que los establecimientos hoteleros tengan sistemas de seguridad. El nivel de exigencia es altísimo. Recibimos por lo menos 40 inspectores por año, esto se contrarresta con lo que sucede en los alquileres temporarios. Los temporarios hoy duplican la capacidad hotelera en la Ciudad de Buenos Aires. Es un problema sobre todo para los hoteleros tradicionales. Nosotros, como cadena, tenemos una propuesta de valor y eso hace que nos elijan y nos busquen. Como compañía, podemos invertir y por eso los huéspedes nos eligen y nos diferencian de los alquileres temporarios.

-¿Pueden convivir los temporarios con los hoteles?

-Históricamente los alquileres temporarios eran una alternativa para los hoteles porque los alquileres tradicionales tenían un mínimo de dos años y si alguien tenía que ir a vivir a un destino por un periodo de tres meses no quería ir a un hotel y por eso se desarrolla el temporario. Pero este servicio se desvirtuó en el último tiempo.

-¿Cuáles fueron las aperturas de este año y cuáles ya tienen proyectadas?

-Este año abrimos Chacras de Coria (40 habitaciones), Parque Leloir (69 habitaciones) y Rio Cuarto (106 habitaciones). Los que estamos próximos a abrir y que ya anunciamos son: Bariloche Jujuy, Carlos Paz y Mendoza. Estos últimos dos están en etapa de construcción. Carlos Paz tenemos previsto que abra en noviembre ya que está pensado para la temporada de verano. Bariloche, estamos empezando la construcción pero todavía es muy incipiente.

-¿Todos los hoteles de la cadena se manejan con franquicia?

-El hotel tiene tres unidades de negocios; la franquiciadora, la propietaria y la gerenciadora. Nosotros focalizamos en gerenciamiento y franquicia si bien somos inversores y participamos de muchos proyectos. Pero por ejemplo, el Merit de Mendoza se está planificando con condohotel y probablemente vamos a participar de eso.

En el caso de Bariloche, el dueño del terreno se asoció con una constructora y nosotros vamos a participar como franquicia. Son proyectos que por lo menos llevan dos años de evolución.

-¿Cuáles son las plazas a las que les gustaría llegar en el país que todavía no están

-Mi mayor deseo es llegar a Calafate y Tierra del Fuego porque son plazas muy icónicas. Soy un apasionado de mi país, asique si me preguntas a mi, me gustaría estar en todos lados. Hay que ir encontrando los proyectos que se adecuen a la propuesta de valor de la compañía.

-¿Tienen pensado seguir expandiéndose en el exterior?

Nosotros tenemos un Merit en Montevideo, tenemos planes y proyecciones de seguir creciendo en el país vecino. Hay un proyecto en Coquimbo, en Chile, que se frenó en pandemia. Recientemente nos reunimos para reactivar el proyecto y estamos buscando oportunidades en la región. Por suerte estamos con muchos proyectos en la Argentina. Está creciendo mucho el equipo, estamos consiguiendo nuevas gerencias.

-¿Cuáles son los países a los que les gustaría llegar?



-Nuestro objetivo es Brasil y Paraguay. Chile nos interesa en Santiago. Nos están llegando propuestas y las estamos analizando.

-Qué pasó con el turismo corporativo, ¿se reactivo?

-Después de la pandemia se reactivó. Sin embargo, hay momentos en donde no llega a los números de 2020. En el turismo de reuniones se nota una merma. Si bien hay congresos de todas las industrias, hay menos caudal. Se nota la caída de este segmento. Esto es entendible porque estamos en un proceso de recesión. Muchas industrias están achicando gastos por la situación económica.

La cadena nació a principio de los '90

-¿Cómo afectan los incendios en Córdoba, provincia en donde nació el negocio de la cadena?

-La comunicación habitualmente no es clara para que el lector promedio la interprete. Lo mismo pasó con Rosario. La inseguridad en este destino generó que, durante los meses que las noticias contaban sobre los narcos en Rosario, la ocupación fue de casi el 10%. La plaza se desplomó. La gente no volvió rápido a la provincia, tardó en recuperarse.

En Córdoba capital no está tan afectada. En las sierras hay mucha confusión. Lo que sucede es que muchas veces nos llaman y nos preguntan si el incendio alcanzó el hotel. La gente interpreta que toda la provincia está afectada. Por suerte los hoteles de Rio Cuarto y Villa María no están afectados. El fuego pasó cerca pero no hubo problemas. El que no es de Córdoba tiende a pensar que es toda la provincia. El cordobés entiende cuales son las zonas afectadas y viaja igual.

-¿Hay estrategias de precios para incentivar los viajes en estos momentos?

-La mayoría de la hotelería en la argentina adoptó el sistema de tarifas dinámicas similar a lo que ocurre en los aviones. Si un establecimiento está sintiendo la caída de la demanda por los incendios, la tarifa va a tender a bajar para captar más público.

-¿Cuál es la tarifa promedio de Amérian?

-Está entre u$s 120 a u$s 150 por día. Hay momentos donde los precios están baratos y llegan a un precio de u$s 90. Esto les permite a los viajeros poder jugar con los días y buscar las opciones más económicas.