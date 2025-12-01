En un período marcado por una mayor oferta de productos y un mercado más equilibrado, Ford cierra un año positivo tanto en ventas como en producción, con la Ranger como protagonista. La marca ya incrementó su volumen en Pacheco y busca sostener el ritmo.

“Fue un año muy bueno de crecimiento general para la industria, de alrededor del 50%, pero lo más importante para nosotros fue que logramos crecer en exportaciones casi un 14% año contra año”, señaló Sebastián Trotta, director de Marketing y Ventas de Ford Argentina. Destacó, además, que el óvalo aumentó la producción de Ranger en un 20% respecto del año pasado, un dato que reafirma la tracción del modelo.

Trotta marcó que el contexto local también acompañó. “Estamos viendo un mercado que crece y lo hace en segmentos donde antes no había mucha disponibilidad”, explicó, y agregó que la mayor oferta permitió reordenar la demanda: “El segmento de pick ups siempre fue fuerte en la Argentina, pero venía algo acelerado por la falta de SUV”.

El financiamiento, aseguró, será clave para sostener el crecimiento. “Es necesaria una participación del crédito por arriba del 50%”, sostuvo. Hoy, entre planes de ahorro y préstamos prendarios, la Argentina roza el 45%: “Todavía falta crecer en financiación minorista, pero ya avanzó desde el 15% de hace unos años”