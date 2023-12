Flybondi ya habilitó la reventa de tickets entre pasajeros: cómo funciona el sistema

Flybondi se convirtió en la primera aerolínea del mundo en permitirle a sus clientes revender tickets aéreos a otros pasajeros. Como anticipó El Cronista en octubre, la compañía lanzó un marketplace donde los usuarios podrán intercambiar entre ellos los pasajes , primero, de rutas domésticas, y más adelante de las internacionales que la low cost opera. El sistema ya está disponible.

La plataforma se diseñó junto a Travel X, compañía tecnológica que brinda soluciones a líneas aéreas para mejorar la experiencia de sus pasajeros, fundada por los argentinos Juan Pablo Lafosse, creador de Almundo; y Facundo Díaz, advisor de start-ups como Vrtify, RealityCode, PlayOnHolo y Small Ax Creative, entre otras.

La apuesta es estratégica tanto para el pasajero como para la empresa . El dueño del ticket podrá recuperar la plata del pasaje como también obtener un ingreso extra, ya que la tarifa la definirá en base a la demanda del momento en que se ponga en venta. Así también, permitirá que una persona que no tenía un asiento acceda a un boleto a último momento, que de otra forma le sería difícil conseguir con vuelos prácticamente llenos.



Cómo funciona la reventa de tickets aéreos de Flybondi

Para regalar, transferir, renombrar o revender los tickets, hay que acceder con un usuario en el sitio Ticket 3.0, donde se encuentra el detalle de los pasajes que el viajero posee. Una vez dentro del marketplace, la reventa de pasajes se hace en la plataforma creada especialmente para ello, eligiendo la opción 'revender'.

A continuación, el usuario deberá seleccionar un precio base para la venta. No existe un valor máximo, el dueño del ticket puede fijar el monto que desee, siempre y cuando sea igual o mayor al importe al cual lo compró originalmente.



Allí, se ven también los tickets publicados por otros viajeros. De esa forma, los compradores pueden realizar búsquedas de los aéreos disponibles, filtrando por fechas y destinos. En caso de querer avanzar con la compra, antes deberán crearse un usuario de Ticket 3.0, si todavía no lo hicieron.

¿Qué ocurre si nadie compra el ticket? Teniendo en cuenta que se puede revender hasta 48 horas antes de la partida del vuelo, en caso de que llegado ese momento nadie lo haya comprado, el vendedor puede realizar las mismas operaciones que con cualquier ticket de la compañía: viajar, transferirlo, renombrarlo o cambiar la fecha. Si elige esta alternativa, puede volver a publicarlo a la venta.

Este peer-to-peer resell (reventa entre pares) funciona como una suerte de subasta de estos activos digitales, donde los titulares de los boletos le ponen el precio. Por la transacción, Flybondi y Travel X cobran un fee en función del valor de la operación . La función se suma a otras ya disponibles del 'Ticket 3.0', el servicio de Flybondi que se lanzó en marzo y permite transferir, regalar o cambiar el nombre de la persona que figura en el pasaje en solo tres pasos.

"Sueño con no tener que recibir una llamada más en el contact center de cómo recuperar dinero si no se va a poder viajar. No hay nada más estresante que pensar que se va a perder el pasaje por no poder volar. El momento en que ocurra esto va a ser muy positivo para el modelo. Buscamos darle libertad al cliente para hacer lo que desee con el ticket y ampliar la distribución. De esa forma, seguiremos tomando pasajeros que se volcarían a la competencia", sentenció Mauricio Sana, CEO de la low cost.

Fue en el marco de la conferencia más importante de aviación comercial de la región, ALTA AGM & Airline Leaders Forum, que se llevó adelante en octubre en Cancún, México, organizada por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), donde la compañía hizo el anuncio junto a Travel X.



"Con las funcionalidades que están disponibles desde marzo -la edición del pasaje y el obsequio- redujimos la cantidad de llamados a atención al cliente por, por ejemplo, estar mal escrito el apellido. La transferencia implica pasarle a un ticket a otra persona, manteniendo siempre las condiciones del viaje, y habilitamos también la posibilidad de hacer un regalo. Y ahora damos un paso más con este anuncio", anticipó.

"Detrás de esta herramienta, estamos usando blockchain para que sea seguro y haya trazabilidad. Esta innovación no choca con ninguna restricción regulatoria. Por lo contrario, fue bien recibido por la autoridad aerocomercial ya que le da opciones a los pasajers", señaló Lafosse, y adelantó que ya hay conversaciones avanzadas para avanzar con otras aerolíneas de Brasil, Europa y los Estados Unidos que operan en la Argentina.

Con Flybondi, ya volaron más de 9 millones de pasajeros desde que abrió su operación en el país en 2016.

Con Flybondi, ya volaron más de 9 millones de pasajeros desde que abrió su operación en el país en 2016. La low cost tiene un 21% de participación del mercado doméstico y el 5% del share de las rutas que conectan la Argentina con Brasil. De los 8 millones de personas que entraron a la industria de bajo costo, la mitad (4 millones) fueron movilizados por la empresa. Y hoy el 40% de los pasajeros se transportan en una low cost.

"Cuando en 2021 retomamos la operación después de la pandemia, tuvimos el mejor low factor de la región y estuvimos en el top-10 global, con factores de ocupación de entre el 90% y el 95%. En ese contexto, abordamos la mayoría de nuestros proyectos. Vemos la oportunidad de facilitarles los tickets aéreos a más personas", cerró Sana.