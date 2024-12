Fabián Kon, de Banco Galicia, es el CEO del Año

Cuando en abril se dio a conocer la noticia, hubo un temblor en el mundo financiero. El Banco Galicia pagaría u$s 550 millones por la filial argentina del HSBC y se convertiría en el banco privado más grande del país. Solo este deal fue motivo para que Fabián Kon ganara el premio al CEO del Año, que organizan El Cronista, la revista Apertura y PwC desde hace ya 12 años. El ejecutivo fue elegido por el voto de más de 150 empresas de todas las industrias.

"Es una satisfacción personal ser reconocido por hacer lo importante: lograr que cada empresa, cada emprendedor y cada individuo pueda cumplir su sueño. En el mundo, el sistema financiero tiene la función de viabilizar el crecimiento y los negocios y hoy estamos muy contentos de poder cumplir esa función", dijo Kon segundos después de haber recibido el galardón de manos de Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista, y de Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina.

El CEO de Galicia agregó que el proceso de absorción con el HSCB comenzó en un contexto de mucha incertidumbre. Sin embargo, destacó que los cambios que se introdujeron en la macroeconomía fue generando un horizonte más claro a medida que pasaba el tiempo.

"Se lograron cambios muy importantes. El más importante de todos fue el equilibrio fiscal, que se consiguió en pocas semanas y se pudo sostener en el tiempo. Es una verdadera revolución en la manera de administrar la cosa pública. El equilibrio permite que haya moneda. Y no debemos olvidar que vivimos sin moneda y sin crédito por mucho tiempo", agregó.

Años de análisis

Kon explicó que ya hacía mucho tiempo que analizaban la posibilidad de comprar otra entidad para crecer en forma inorgánica. En ese sentido, destacó que hubo varios intentos y procesos que se frustraron hasta que llegó el momento justo en el que se encontraron un banco que quería enfocarse en mercados distintos al argentino y otro que quería incrementar su negocio en el país.

Además, destacó que el ordenamiento de la macro fue dando claridad a medida que avanzaba el proceso de compra. Y ejemplificó que poder emitir deuda en el exterior para financiar la operación a una tasa menor al 8% era impensado en enero.

Fabián Kon fue reconocido como CEO del Año

"La Argentina empezó a cambiar hacia la normalidad. Empieza a tener un riesgo país y niveles de inflación normales. Es algo que nunca debió haber abandonado", agregó.

Antes de su ingreso en el Grupo Galicia, Kon pasó por compañías como Accenture y Exolgan. Gracias a esas experiencias, señaló, adoptó la mirada analítica propia del consultor y obtuvo la certeza de que los procesos son claves para desarrollar cualquier negocio.

"La logística me dio una mirada clara de la importancia de los procesos. Cuando trabajás en esa industria no se puede improvisar. Yo trabajaba en el puerto y una vez fui a ver al número uno de la naviera más grande del mundo. En su escritorio tenía esta frase: 'La falta de planeamiento de tu lado no implica una urgencia de mi lado'. Eso habla de la visión de anticipación que hay que tener, porque si el barco está en China, no hay manera de tener la carga mañana en Buenos Aires. Hay que planificar mucho antes", explicó.

Otro de los éxitos de Kon durante este año fue lograr que el Galicia fuera premiado como el mejor banco para trabajar en la Argentina. En ese sentido, Kon destacó que Galicia lleva mucho tiempo trabajando sobre este aspecto .

"La cultura del trabajo es la suma de las creencias de un equipo. Cuando empezamos con el proceso de certificarnos con Great Place to Work las cosas daban mal. Por ejemplo, la gente decía que no estaba segura de que su sueldo estuviera en línea con el mercado. Nosotros decidimos compartir esa información y hoy saben con certeza cómo está su sueldo comparado con otros bancos. Hay que darle información a la gente y no subestimarlos. Cuando no lo hacés, es posible que se infieran cosas que no son ciertas, por eso decidimos poner mucho esfuerzo en la comunicación", agregó.

Los otros premiados

La ceremonia había comenzado con la entrega los otros galardones que ya son una tradición anual. El CEO Innovador, que este año recayó sobre Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, y el premio al CEO de Mayor Trayectoria, que en esta ocasión fue para Carlos Miguens, presidente de Grupo Miguens.

Tras recibir su premio, Zuppi destacó el valor que tiene la innovación en la industria automotriz actual. El sector vive una revolución en la que se está cambiando no solo la matriz energética, con la electrificación inminente, sino también el modelo de negocios, gracias a la cada vez más cercana aparición de los vehículos autónomos.

De Goñi (El Cronista), Zuppi (Stellantis) y Urus (PwC)

"Hay que entender en qué momento de la cadena de valor se está participando. Hoy aparecen nuevos jugadores que hacen necesario que las compañías se actualicen", explicó.

Zuppi es el responsable de la diversificación de Stellantis en la Argentina. En los últimos años, la compañía dueña de marcas como Fiat, Peugeot y Jeep, empezó a invertir en sectores diversos como minería, autopartes, servicios de posventa y energía renovable.

Sobre el futuro de la industria, el ejecutivo destacó la importancia de prepararse para la electrificación. Y explicó que aunque en la región avance más lento que en Europa, no hay que quedarse fuera del mundo.

"Hay capacidad de producir estos autos sin participación de nuestros mercados. Por eso es importante avanzar en la Ley de Electromovilidad. No podemos quedarnos esperando a que alguien más dé el primer paso", analizó.

La trayectoria

Por su parte, Miguens, destacó que se enorgullece de no haber tomado atajos ni haberse ido "a la banquina" durante sus años como empresario. El ejecutivo señaló, además, que los empresarios empezaron a vivir con privilegios y dijo que es algo inadmisible con los niveles de pobreza que tiene el país.

Urus, Miguens y De Goñi

"La Argentina no fue fácil para el sector empresario. Pero no podemos decir que no tenemos nada que ver con su fracaso. Tengo la esperanza de que con las nuevas generaciones lleguen un sector empresario más dinámico, serio, honesto y sin privilegios. No puede haber pobreza con estos niveles y empresarios o sindicalistas privilegiados", agregó.