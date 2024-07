En la mira de Eurnekian: Los inéditos 7 aeropuertos del mundo que quiere operar Corporación América Airports

Corporación América Airports, la compañía de Eduardo Eurnekian, tiene un pie puesto en siete grandes aeropuertos del mundo en los que está en carrera para desembarcar. La empresa matriz de Aeropuertos Argentina, que en el país posee 35 terminales en 15 provincias, se encuentra en plena expansión internacional en ciudades inéditas, ya participando de las licitaciones y con altas chances de ganarlas.

Según pudo saber El Cronista, estos siete aeropuertos en la mira tienen características muy diferentes, algunos en zonas altamente conflictivas, y podrían sumarse a los 52 que opera Corporación América ya en el mundo, a partir del próximo año.

Las terminales por las que se está trabajando son: en Montenegro, el aeropuerto de Tivat y el de Podgoritza; en Grecia, el aeropuerto Kalamata. En Saudi Arabia, la terminal de Abha; y en Angola, el nuevo aeropuerto de Luanda. Además, en Nigeria la empresa tiene un contrato ya firmado por los aeropuertos de Abuya y Kano, que están pendientes de adjudicación.

Y según advirtió el CEO de Corporación América Airports, Martín Eurnekian, durante su participación en el XIV Foro del Sector Privado de las Américas, en Asunción del Paraguay; la empresa también tiene interés en el aeropuerto Pettirossi de ese país, donde esperan que el gobierno decida el marco regulatorio y esquema de licitación para ponerse a trabajar.

Corporación América Airports es el mayor operador privado de terminales del mundo. Con 52 aeropuertos en seis países, que el año pasado transportaron 81,1 millones de pasajeros, cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2018. Es parte del holding Corporación América, fundado por Eduardo Eurnekian y que tienen inversiones diversificadas en diversas industrias. Además de la operación aeroportuaria, la producción y transporte de energía, minería, agroindustria, producción de vinos, construcción e infraestructura, servicios bancarios, real estate, y tecnología.

Según su último informe de resultados, del primer trimestre de 2024, los ingresos consolidados de CCA fueron de u$s 391,7 millones, un aumento interanual del 12,4% impulsado por suba de u$s 36 millones en ingresos aeronáuticos y u$s 8,1 millones en ingresos comerciales.

El tráfico de pasajeros aumentó un 2,6%, hasta 19 millones en el primer trimestre del año y el volumen de carga un 3,3%, hasta 87.900 toneladas. Mientras, el resultado operativo de la compañía fue de u$S 124,8 millones, superior a los u$s 102,0 millones de dólares del primer trimestre del año anterior.

El EBITDA ajustado aumentó un 16,4% en el primer trimestre del año, hasta u$s 163,2 millones, frente a los u$s 140,1 millones del periodo anterior.

Desde que se inició la compañía en 1998, cuando adquirieron los derechos de concesión para operar 33 aeropuertos en la Argentina, CAA se expandió geográficamente con velocidad. América Latina es su mayor mercado, como Armenia e Italia. Operan hoy algunos de los aeropuertos más grandes e importantes como el Aeropuerto de Ezeiza, y terminales domésticas como el Aeropuerto de Brasilia, en Brasil, aeropuertos en destinos turísticos, como el Aeropuerto Ecológico de Galápagos, Ecuador, y el de Florencia en Italia.



Como en los nuevos aeropuertos a los que quiere ingresar ahora la compañía, la mayoría de las concesiones aeroportuarias las consiguen a través de un proceso de licitación pública y luego mejoran la infraestructura mediante grandes inversiones de capital.

Nuevos aeropuertos en la mira de Eurnekian



-Angola, Nuevo aeropuerto de Luanda: Se acabaron de entregar las ofertas. Según la información local, el aeropuerto opera desde enero con servicios de carga y actualmente tiene una media de cinco vuelos semanales. Cuenta con dos pistas dobles y está dimensionado para recibir aviones B747 y A380, hoy los aviones comerciales más grandes. Estará entre los más grandes y modernos de África y su construcción estuvo valuada en alrededor de u$s 5000 millones, según el gobierno de Angola.

-Montenegro, aeropuerto de Tivat y de Podgoritza: las terminales ubicadas en este país de los Balcanes está en manos de Airports of Montenegro SC, una empresa pública fundada en 1999 por el Gobierno de Montenegro. Tras varios años de negociaciones, los aeropuertos de Podgorica y Tivat fueron adquiridos a la empresa serbia JAT (en 2003), y pasaron a ser propiedad del Gobierno de Montenegro. Como parte de su promoción internacional, se crearon nuevas capacidades en ambos aeropuertos y la modernización del equipamiento gracias a un proyecto de más de u$s 30 millones, apoyado por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

-Grecia, aeropuerto de Kalamata: la terminal está abierta desde 1959, al oeste de ciudad de Kalamata sobre las riberas del río Pamissos, a 223 kilómetros de Atenas. La zona, con vistas al Mar Jónico, se desarrolló de manera importante en los últimos años por el turismo. Su nueva terminal fue inaugurada en 1991 y hoy está dedicado esencialmente a vuelos charters o estacionales de verano ya que es una de las principales escalas que conecta Grecia continental con Creta y la isla de Citera. Su nueva terminal fue inaugurada en 1991.

-Saudi Arabia, terminal de Abha: situado en la capital de la provincia de Asir, el aeropuerto ofrece servicios a varios aeropuertos nacionales del Reino saudí y vuelos internacionales a Adén y Saná (Yemen), El Cairo (Egipto), Doha (Qatar) y vuelos directos a Dubai y Sharjah (EAU). Su impulso es parte del plan nacional 'Visión 2030', en la que se planea aumentar la red de aviación para cubrir 250 destinos desde el país y transportar a más de 330 millones de pasajeros al año. Los planes para el aeropuerto de Abha incluyen una nueva terminal de pasajeros, con 20 puertas y 41 mostradores de facturación, capaz de atender a 13 millones de pasajeros al año. Se espera que las obras estén terminadas en 2028. El año pasado, Foster + Partners ganó un concurso internacional para diseñar el nuevo edificio, con un proyecto inspirado en el cercano pueblo de Rijal Almaa, con patios al aire libre y pasarelas interconectadas. Hoy la terminal tiene capacidad para 1,5 millones de pasajeros al año y puede recibir unos 30.000 vuelos anuales, que espera aumentar a más de 90.000 una vez finalizadas las obras.

Inversiones millonarias en el aeropuerto de Abha, en Saudi Arabia

-Nigeria, aeropuertos de Abuya y Kano: las dos terminales están pendientes de adjudicación, con retrasos en medio de un cambio de gobierno en el país africano. El contrato de concesión para el aeropuerto de Abuja, en la capital de Nigeria con una sola pista para aviones de gran porte, es por 20 años. En el caso de la concesión de Kano, la segunda ciudad más importante con dos pistas, es por 30 años. Los socios de Corporación América en África son Mota-Engil, Engenharia e Construção África S.A., y Mota-Engil Nigeria Limited.