Empresa de energía renovable puso en marcha dos parques solares con una inversión de más de u$s 80 millones

La empresa 360 Energy puso en marcha los nuevos parques solares fotovoltaicos La Rioja III, en esa provincia; y Cañada Honda IV, en San Juan, que en conjunto generarán más de 80 GWh anuales y estarán destinados a cumplir los contratos ya firmados en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater).

Ambas instalaciones obtuvieron el mes pasado el acceso al sistema de transporte de energía eléctrica por parte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y ampliarán la capacidad renovable en la Argentina, que hoy supera los 5 GW de potencia instalada, cubriendo una demanda de casi un 15% en promedio, con un récord que llegó a 29,7% en febrero de 2023.

El sistema podría duplicar los 5000 MW actuales a 10.000 MW para 2026 y alcanzar así el 20% del total de demanda nacional propuesto para 2025 en la Ley 27.191, cuyo vencimiento coincide precisamente en esa fecha.



La Rioja III está compuesto por más de 46.000 módulos solares y ubicado en la localidad de Nonogasta en una superficie de 49 hectáreas. Se integra al complejo solar que alberga a los parques que la compañía opera en esa región, con una generación anual estimada total en 90.000 MWh y una potencia instalada 35 MW. Puede abastecer a 20.000 hogares por año y evita la emisión de 50.000 toneladas de carbono por año.

Su construcción fue financiada parcialmente a través de una Obligación Negociable (ON) emitida en 2022. El lanzamiento del segundo bono verde en el mercado local fue por un monto de u$s 80 millones en dos tramos: el primero por un monto de u$s 20 millones a 24 meses y a una tasa anual del 0%, y el segundo por u$s 60 millones a una tasa anual del 5% a 108 meses.

En tanto, Cañada Honda IV ocupa más de 12 hectáreas de extensión y está ubicado en el departamento sanjuanino de Sarmiento, a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con más de 9.000 módulos solares y se incorpora como una expansión del Parque Fotovoltaico Cañada Honda, el primero de gran escala del país, construido en 2012.

En este momento, el desarrollo en su totalidad genera 15.000 MWh anuales y tiene una potencia instalada de 7 MW, con capacidad para abastecer a 3300 hogares al año y sustituir a 30.000 barriles de petróleo equivalentes al año. Requirió una inversión de u$s 23,8 millones.

La firma es argentina, de capitales nacionales y pertenece a Fides Group, del empresario Alejandro Ivanissevich. Está enfocada en la generación de proyectos de energía solar fotovoltaica, como impulsor de la transición energética en el Noroeste (NOA).

Construyó y opera sus emprendimientos propios: Cañada Honda/Chimbera en San Juan, Nonogasta en La Rioja, Fiambalá, Tinogasta y Saujil en Catamarca. Y se suma la construcción de parques para terceros: Ullum I, II y III (de Genneia y de 83 MW) y el parque solar Zonda I (de YPF Luz y de 100 MW), ambos en San Juan.

El año pasado, trascendió que la compañía habría firmado un acuerdo con Stellantis para la construcción de un parque solar en Brasil, en principio, de 65 MW, en la región de Goiania, en los estados de Pernambuco y Minas Gerais, para abastecer las plantas de la automotriz en ese país, que en la Argentina tiene dos terminales: una en Ferreyra, Córdoba, donde produce el Fiat Cronos, y otra en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, donde fabrica el Peugeot 208. Consultada al respecto, Stellantis dijo no tener información.

Asimismo, este lunes Genneia habilitó su tercer parque solar y llegó a 1 GW de capacidad instalada en el país. La compañía inauguró Tocota III, en San Juan, con una inversión de más de u$s 50 millones y avanza la construcción de un nuevo parque eólico en Tandil.

Ubicado a 65 kilómetros al norte de la localidad de Calingasta, tiene una una capacidad instalada de 60 MW. La compañía obtuvo los fondos por medio de la emisión de ONs calificadas como bonos verdes. De esta manera, la empresa ya opera 10 parques renovables, siete eólicos y tres solares.