Empleo: por la caída del consumo, las empresas frenan sus planes de contrataciones

El 67% de las empresas argentinas no contratará personal en los próximos tres meses por el contexto macroeconómico y la caída del consumo, según un arrojó un relevamiento de la consultora laboral ManpowerGroup. De acuerdo con esta encuesta, la expectativa de empleo para el segundo trimestre de 2024 es del 1%. Esto es, un 1% menos que la que había en el trimestre anterior (enero-marzo). Con relación al periodo abril-junio de 2023, representa una caída del 14 por ciento.

La Encuesta de Expectativa de Empleo que realiza la firma reveló que sólo el 33% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, mientras que el 32% piensa disminuirlas. Un 3 0% de las empresas no realizará cambios y el 5% restante no sabe si los hará durante el periodo relevado (de abril a junio).

"En un contexto de grandes cambios, marcado por la reducción del gasto público y la caída del consumo, las empresas empezaron a revisar sus estrategias de recursos humanos para mantener su norte", explicó Christian Dodero, director de Red y Desarrollo de Canales de Negocios en ManpowerGroup Argentina.

Sólo en tres de las nueve actividades económicas relevadas las empresas incrementarán sus nóminas durante el segundo trimestre de 2024: Tecnología (11%), Finanzas y Real Estate, con una expectativa de contratación del 4%. Por el contrario, las industrias que tendrán reducciones en sus dotaciones serán Sanidad (-14%), y Transporte, Energía y Servicios Públicos (-2%).

"El proceso de transformación digital sigue creciendo a un ritmo acelerado, por lo que la demanda de habilidades especializadas también crece", dijo Dodero. Aclaró, a su vez, que el crecimiento en la industria de las finanzas se dio porque, desde la salida de la pandemia, los bancos llevaron a cabo fuertes reestructuraciones en sus modelos de atención. De esta manera, redujeron el número de sucursales y optaron por organizaciones digitales.

En el caso del real estate, la derogación de la Ley de alquileres tuvo un fuerte efecto sobre el mercado inmobiliario. "Tras la entrada en vigencia del DNU, hubo una gran aceleración en la consulta y compra de terrenos y bienes raíces; el mercado se reactivó y eso hizo cambiar a la industria", comentó Dodero.

En comparación con el primer trimestre de 2024, las expectativas de contratación se fortalecieron principalmente en las industrias de Finanzas y Real Estate, con un aumento del 16 por ciento.



Dodero destacó que, aunque la expectativa de empleo para el próximo trimestre es baja, las empresas decidieron no reducir fuertemente sus equipos. "Dado que hay una fuerte escasez de talento, ya que tres de cada cuatro empleadores no consiguen el personal que necesitan para cubrir las posiciones, las empresas están en un momento de cautela. No vemos grandes reducciones en las dotaciones", explicó el ejecutivo.



En un contexto de caída de consumo, indicó que, en la actualidad, las empresas optan por usar el tiempo para capacitar a los trabajadores, así como también para hacer rotaciones internas y, de esa manera, cubrir otras posiciones sin reducir el número de personas contratadas.

Qué empresas sí contratarán personal

Tanto las empresas grandes (con más de 5000 empleados), como las pequeñas (más de 10, menos de 50), son las que ampliarán sus dotaciones en mayor medida. La clave que explica este resultado es el aumento en el consumo de segundas -y terceras- marcas.