El sector financiero dobla su apuesta hacia la digitalización

El evento Encuentro de los líderes tuvo espacio para las finanzas. Federico Elewaut, CEO de Citi Argentina; Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, y Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia analizaron los temas que afectan a la banca tradicional.

Cuattromo puso en valor los 200 años del Banco Provincia, "Son un reflejo de lo que fue nuestro país. Era de capitales privados y en una de las tantas crisis de deuda hubo un rescate por parte del Estado y se convirtió en un banco totalmente público en 1946".

"En 2022 nos encuentra en una situación de solvencia y solidez para el banco, inédita por lo menos desde la salida de la convertibilidad. Estamos registrando de los mejores valores, sabiendo que son tiempos complicados, pero el momento nos permite trabajar con mucha potencia ese rol de banca pública como herramienta del Gobierno de la Provincia", señaló.

Y destacó que el desafío "es hacer mucho foco en las pymes y los sectores asalariados. En lo que hace al crédito a individuos. Buscamos que se sostengan las condiciones de crecimiento en el mercado interno en las distintas industrias".

Elewaut puso en valor el trabajo del banco en la integración digital. "Tenemos clientes corporativos que venden a través de internet, hay muchas Fintech que tienen billeteras digitales. Hay una gran integración entre el sistema financiero y billeteras digitales, todo esto genera transaccionalidad que estamos captando".

Y remarcó que "la competencia que había con el sistema Fintech ya no rige, hoy es un trabajo codo a codo y compitiendo por el mismo cliente con las mismas reglas de juego".

Cesario puso de relieve la solvencia del sistema bancario. "Es sólido, solvente, líquido y bien capitalizado, pero es pequeño. El problema del sistema bancario argentino es que ha convertido meramente transaccional. La verdad es que estamos capacitados como sistema para ser el motor del desarrollo del crecimiento. En la medida que se soliciten créditos para estos proyectos, podemos hacerlo sin ningún problema. A nosotros nos crecen más los depósitos que la demanda de créditos, en general lo que uno observa es que familias y empresas están más renuentes a tomar crédito".

"El desafío es hacer foco en las pymes y los sectores asalariados. Buscamos que se sostengan las condiciones de crecimiento en el mercado interno", remarcó.

El panel Finanzas Digitales e Inversiones contó con la presencia de Rafael Soto, CEO de MODO; Federico Procaccini, CEO de Openbank Argentina; Martín Kaplan, CEO de Prisma Medios de Pago y Nicolás Parrondo, vicepresidente de Cohen Aliados Financieros.

Parrondo puso el foco en el contexto financiero. "El mundo está saliendo de una pandemia donde se emitió muchísima cantidad de dinero y luego de esto, los excesos se tienen que corregir. El mercado espera que a mitad de años que viene comience a virar y que se disminuyan las tasas, yo creo que no hay que ser tan ansiosos y esperar un poco".

Respecto de la Argentina señaló que "es un gran desafío. Estamos frente a una cosecha con una posible sequía muy importante y por ende no sabemos cómo vamos a salir. Tenemos un proceso de elecciones, gran cantidad de pesos y una economía muy endeble porque no tenemos dólares para poder generar empleo".

Kaplan destacó el avance de las transacciones digitales. En pandemia "muchas personas comenzaron a realizar pagos con tarjetas de débito y muchos pagos con tarjetas no presentes, como e-commerce o consumos a distancia. Se esperaban que estos picos que se generaron durante la pandemia, post pandemia vuelva a sus valores normales, algo que no pasó. Estos picos se mantuvieron y generamos una fuerte recuperación con consumos habituales en la calle con tarjetas no presentes".

"Si miramos la evolución del último año a esta parte, las tarjetas de débito tuvieron un crecimiento del 16 %, tarjetas de crédito un 8 % y, algo que sumamos, el pago con transferencias creció sin sustituir a las tarjetas de débito. Se logró avanzar sobre el efectivo, que es el gran objetivo de todo el sector".

Procaccini coincidió y dijo que "la pandemia nos dejó la digitalización de nuestra vida. En este sentido, tomamos hábitos de los pagos digitales, la gran noticia de haber podido digitalizar la economía porque tenemos un gran problema con el efectivo, un limitante para poder generar más negocios financieros y que más personas puedan desarrollarse".

Soto dijo al respecto que "el futuro no tiene límites en cuanto a todo lo que podemos hacer porque venimos digitalizando muchas cosas, pero todavía hacen falta digitalizar otras cuestiones que son muy importantes. MODO busca unir todo aquello que no está conectado aún y poder trabajar en conjunto con fintechs, retailers y bancos para dar una solución integral".