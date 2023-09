El nuevo Puerto Madero: las torres de lujo en el ex Tiro Federal tendrán los precios más altos de la ciudad

La desarrolladora Landmark Developments, que forma parte del Grupo Werthein, anunció Udaondo, un mega desarrollo en el ex Tiro Federal. En un lote de más de 16.000 metros cuadrados (m2) y con una inversión total de u$s 330 millones, se construirán tres torres que combinará viviendas de lujo y un hotel cinco estrellas.

El proyecto, que estiman estará finalizado en cinco años, está estratégicamente ubicado en la intersección justamente de las avenidas Udaondo y Del Libertador, en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires dentro del Parque de la Innovación, el ex Tiro Federal.

El mega desarrollo consta de tres edificios de 100 metros de altura con vistas al río, que serán diseñados por el Estudio Aisenson . Las torres "Río Norte" y "Sur" ofrecerán residencias y penthouses, cada uno con dependencias y piscinas privadas.

Mientras que, en la tercera de las torres, "Ciudad", se encontrará un hotel de 5 estrellas que contará con 105 habitaciones y residencias que apuntan al sistema de pool renta.

"Si bien las negociaciones con la marca hotelera están muy avanzadas, todavía no se firmó el contrato, por lo que no se puede dar a conocer el nombre de la cadena. En esta torre donde habrá también cuatro pisos de amenities de lujo", explicó María Hojman, del estudio de arquitectura Aisenson.

La desarrolladora compró el terreno en el ex Tiro Federal a través de subasta pública por u$s 150 millones. En el nuevo proyecto prevén desembolsar más de u$s 180 millones, lo que da una inversión total de más de u$s 330 millones.

El Grupo Werthein a través del Fideicomiso Buenos Aires Landmark fue el primero en apuntar al Parque de la Innovación. De hecho, se quedaron con el mayor lote en 2018.



Cómo son las lujosas torres

Las dos torres residenciales tienen vista al río. Arrancan en unidades de tres ambientes con 200 m2 hasta penthouse de 500 m2. Si bien todavía no se dieron a conocer los precios de comercialización, los valores -según las estimaciones tomando en cuenta la zona y el tipo de desarrollo- tendrán un precio que oscilara entre los u$s 5000 y u$s 6000 el m2.

Es decir que las unidades más chicas de 200 m2 se comercializarán a un valor promedio de u$s 1.000.000. Los valores son superiores a lo que se paga en Puerto Madero en donde el valor, según datos de Zonaprop, tiene una base de u$s 5000.

En total serán 208 unidades de lujo distribuidas en dos torres cada una con 104 unidades. "Todas las suites tendrán vista privilegiada al río", explicó Hojman.

El emprendimiento, que ya inició su etapa de obra, contará con más de 10.000 m2 de amenities. En los pisos 27 y 28 estará el Sky Bar, junto a los salones VIP. En el piso 29, un Pool Bar con solarium y dos piletas, una destinada al hotel y otra para las Branded Residences.

Los cinco subsuelos, que ocupan toda la superficie del terreno, tienen capacidad para 900 plazas de estacionamiento.

"Udaondo es en un proyecto moderno e inteligente; se basa en hacer de lo extraordinario un hábito, fusionando el aprecio por el diseño tradicional de la arquitectura, el arte y la búsqueda de innovación", sostuvo Alejandro Furst, director de desarrollos de Landmark Developments.