En un mercado que crecería 8%, el doble de lo previsto para toda la economía argentina, habrá más ventas de autos híbridos, utilitarios deportivos (SUV), créditos y precios de 0 km que subirán por debajo de la inflación. Además, se espera la consolidación de uno de los fenómenos que signaron 2025: el avance de las marcas chinas.

Eso surge del “ Horóscopo 2026 de la industria automotriz ”, un documento que elaboró Abeceb, consultora de economía que es una de las referentes para los ejecutivos de la industria automotriz.

En 2025, la venta de autos 0 km sumó 612.178 unidades, el mejor año desde 2018, según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara). “ Para 2026, estimamos ventas en 650.000 unidades, variedad de modelos y nuevas tecnologías de motorización, seguridad y asistencia a la conducción caracterizarán a la oferta y modernización del parque automotor argentino ”, indicó Andrés Civetta, consultor senior -especialista en movilidad- de Abeceb.

“ El consumidor se beneficiará con precios que no superarán la inflación (estimada en 20% anual) e, incluso, podrían situarse por debajo si se eliminan los impuestos internos, en un contexto donde el financiamiento seguirá creciendo ”, agregó.

Según el analista, se destacarán el liderazgo de los modelos tipo Sport Utility Vehicles (SUV) de automotrices tradicionales y, también, la penetración de nuevas marcas chinas, “ cada vez más reconocidas y valoradas por la tecnología y su relación precio-calidad ”.

“ Además, se espera una muy buena dinámica en el mercado de camiones y en el de los servicios de movilidad, dos segmentos que tendrán gran protagonismo ”, completó.

Abeceb ve un mercado automotor que, en 2026, entrará en una “ etapa de normalidad ”, en torno a lo que definió como el “ promedio de largo plazo ”: 650.000 unidades anuales. Es decir, un volumen que, para los ejecutivos del sector, es el natural que debería tener la Argentina, sin los extremos de las caídas a 400.000 (o menos) ni el sueño del millón que alguna vez se tuvo por haberlo rozado un par de años.

“ Luego del boom extraordinario de 2025 (+48%), este será el año de consolidación del mercado, con una tasa de aumento en torno al 8% anual, en una economía creciendo al 4% ”, le dicen los astros a la consultora.

La clave del año será el arribo de nuevos modelos. “ En todas las marcas ”, subraya. “ El parque automotor vivirá un gran cambio: se modernizará, incorporando nuevas tecnologías de motorización, conectividad y seguridad, y brindando nuevas experiencias a los consumidores ”, vaticina.

En 2025, el 60% de los patentamientos fueron de vehículos importados, contra el 45% de 2024, según Acara. Esto es producto de la remoción de barreras aduaneras y cambiarias, además de alivios impositivos, tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Para 2026, Abeceb proyecta que los autos fabricados fuera del país crecerán hasta representar el 70% de las ventas.

Entre ellos, llegarán productos con mayor tecnología. “ Los modelos híbridos serán la tecnología entre los electrificados. Para 2026, se espera que la penetración alcance al 8% del mercado, duplicando la tasa promedio actual de América latina ”, asegura. En números absolutos, tras un 2025 en el que híbridos y eléctricos casi cuadruplicaron sus ventas, a 26.649 unidades, Abeceb estima un volumen de 60.000 para este año.

En tal sentido, el Gobierno renovó el cupo de 50.000 unidades que había otorgado el año pasado para importar sin arancel vehículos de motorización híbrida y eléctrica con valor FOB de hasta u$s 16.000.

Fue un estímulo vital para lanzamientos de las terminales históricas y, sobre todo, la llegada de nuevos competidores. En especial, las de origen chino. Tal el caso de BYD, mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta, que el lunes recibirá en el puerto de Zárate uno de sus impactantes buques propios, con un embarque de 7000 autos a vender en la Argentina.

En tal sentido, Abeceb proyecta que el share de las marcas chinas, que fue del 1% en 2024 y del 2% en 2025, crecerá al 5% este año. “ Las marcas chinas ya son conocidas por el consumidor: BAIC, Chery, Haval, BYD, Jac, Foton, Maxus y MG, entre otras, ganan prestigio y son recomendadas por los usuarios. La tecnología, la calidad y el precio suelen ser los atributos más valorados por los argentinos ”, describe.

Esta mayor oferta generó una competencia que es el principal factor para contener precios. Algo que, en el caso de las automotrices y sus redes, erosionó márgenes hasta un punto crítico, en el que “ ya no tenemos de dónde más cortar ”, explicó esta semana a El Cronista Martín Zuppi, presidente de Stellantis, automotriz que, con un market share superior al 30% el año pasado, es la que más autos vende en la Argentina.

“ Los precios de los autos acompañarán el ritmo de la inflación general (estimada en 20%) ”, visualiza Abeceb. “ Debido a que la devaluación del tipo de cambio seguirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC), los vehículos no crecerán por encima del índice de precios. Con mayor competencia y la posible eliminación de impuestos internos, podrían conseguirse valores inferiores a la inflación ”, argumenta.

Además de esa inelasticidad de precios, el mercado tendrá otro combustible: el financiamiento. El año pasado, osciló entre el 40% y el 50% de las ventas de 0 km, según el mes. “ Para 2026, se espera que el financiamiento de los vehículos continúe aumentando, en un contexto de remonetización de la economía y tasas de interés reales positivas pero moderadas ”, observa la consultora.

“ Las financieras de marcas seguirán siendo líderes en el sector. Al mismo tiempo, los bancos ampliarán su oferta de créditos para particulares y para empresas de servicios de movilidad ”, agrega. Abeceb ve al financiamiento escalando hasta un share del 55% este año.

En el análisis por categorías, pronostica que el segmento de SUV seguirá liderando el mercado en 2026 y, a la vez, será el de mayor competencia. “ Sobre todo, por la oferta importada (desde Brasil, China, México y Corea) ”, apunta. El 80% de los vehículos que se venden de esta categoría se fabrica en el exterior.

Situación inversa se da en el de pick-ups donde el 95% del mercado doméstico es abastecido por producción nacional. “ En 2026, se espera el desembarco de nuevos modelos en el segmento de medianas ”, señala.

Menciona que, además de la RAM Dakota -que Stellantis empezó a fabricar en Córdoba en el último trimestre de 2025-, se espera el arribo de productos asiáticos, como Jac T9, Foton Tunland y KIA Tasman a lo que Abeceb define como “ el segmento más competitivo de la industria argentina ”.

En esta categoría, hay pesos pesados como como Toyota Hilux, el vehículo más vendido de la Argentina en 2025 -30.768 patentamientos, según Acara-, Ford Ranger (24.976) y Volkswagen Amarok (23.612).

Otra carrera de velocidad en 2025 fue la de los camiones: los patentamientos casi se duplicaron, de 9670 unidades en 2024 a 15.422 el año pasado. Abeceb prevé 16.851 en 2026.

“ Fueron el segmento más dinámico y seguirán con ese impulso. Sobre todo, los más pesados, vinculados con actividades productivas de las economías regionales (agro, oil & gas, minería, construcción) y obras de infraestructura asociadas a esos segmentos ”, augura.

Además de las propias automotrices, otras empresas serán ganadoras del pujante momento del mercado. Por un lado, los servicios de movilidad. “ Será un año de crecimiento. Se estima que los viajes por aplicaciones crecerán por encima del 15% este año, con oportunidades de expansión en todos los segmentos (particulares y corporativos) ”, informa. “ Las empresas de renting serán un motor de expansión para la electromovilidad ”, afirma.

Otros ganadores serán los concesionarios. “ Las tendencias observadas en el mercado (crecimiento de los EV, los vehículos chinos y las importaciones) impactarán en el negocio: apertura de concesionarias de marcas nuevas y búsqueda de mejoras en la gestión del negocio a través de mejoras de eficiencia, incorporación de tecnologías digitales y nuevos negocios de posventa ”, analiza.

Esto también influirá en otro de los grandes negocios de las agencias: el mercado de segunda mano, que fue récord en 2025, con cerca de 1,9 millones de ventas, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).