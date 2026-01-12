Stellantis lanza su marca china pero alerta por el peso de los impuestos en la producción y los precios

El mercado de autos usados cerró 2025 con el mayor volumen de operaciones en más de una década, en un año donde comenzó a recomponerse el consumo aún con acceso al crédito restringido. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el año se comercializaron 1.887.024 vehículos, lo que representó un crecimiento interanual del 8,1% respecto de 2024.

El registro permitió superar el máximo vendido de 2013, cuando se habían comercializado 1.855.032 unidades.

El desempeño consolidó al mercado de usados como el principal canal de acceso al automóvil, en un escenario positivo incluso en el que los vehículos 0 km continúan mostrando precios elevados y una financiación limitada por tasas altas.

“El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año mostró sus resultados en el sector”, sostuvo Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

Ranking de autos usados más vendidos

En diciembre, el podio de los vehículos más vendidos incluyó a dos pick ups que superaron a líderes de los últimos años como el Chevrolet Corsa y Classic, que en quedaron en el cuarto puesto.

En la cima, con 8258 unidades vendidas, se ubicó el Volkswagen Gol y Trend. El segundo puesto quedó para la Toyota Hilux con 6018 pick ups usadas transferidas y el tercer lugar fue para otro vehículo de la marca alemana y otra camioneta: la Amarok, con 4281 unidades vendidas.

En el segmento de pick-ups, la Hilux continúa como la más vendida.

Para todo 2025, en cambio, el podio de los usados más vendidos es más parecido al de los últimos años. El VW Gol y Trend fue el único del que se transfirieron más de 100.000 veces (se vendieron 104.581 unidades de segunda mano). En segundo lugar, la Toyota Hilux se anotó con 74.097 y el Chevrolet Corsa y Classic, 55.501.

El aumento de las ventas no fue un fenómeno puntual sino que se sostuvo a lo largo de los doce meses. En diciembre se registraron 151.994 transferencias, una caída del 5,32% interanual, aunque con una suba del 15% frente a noviembre.

El crecimiento del mercado estuvo impulsado principalmente por el interior del país. Provincias como Formosa (donde las ventas aumentaron 29,7%), Santiago del Estero (25,2%) y Neuquén (23,7%) lideraron las subas interanuales entre enero y diciembre.

En distritos de mayor volumen, el avance fue más moderado pero igualmente positivo: Córdoba creció 9,3%, Santa Fe 6,5% y la provincia de Buenos Aires 6,39%, mientras que CABA registró una suba de 3,19%.

Proyecciones de venta de autos usados en 2026

De cara a 2026, el sector enfrenta el desafío de sostener el nivel alcanzado en un contexto todavía condicionado por el costo del crédito. Desde la cámara advierten que la financiación sigue siendo una herramienta clave, pero hoy opera con tasas que limitan la expansión de la demanda.

“Uno de los desafíos es trabajar con las entidades financieras para lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas”, explicó Príncipe.

Así, el mercado de usados encara 2026 con expectativas prudentes. Según la CCA, recién después del primer semestre será posible identificar una tendencia clara sobre la evolución de las ventas.