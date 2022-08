El extraordinario sueldo que piden ganar los pilotos de Aerolíneas Argentinas

Las medidas de fuerza llevadas adelante esta semana por los trabajadores de Aerolíneas Argentinas nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) trajeron demoras y cancelaciones en Aeroparque y reavivaron la pelea por un reclamo salarial, con cruces entre el gobierno y el gremio de pilotos.

Por un lado el gobierno insiste que el gremio reclama un salario de $ 500.000 para la categoría más básica , que es la de copiloto de vuelos domésticos. Por el otro Pablo Biró, titular de APLA, desmiente esa cifra y asegura que habrá más medidas de fuerza durante este fin de semana largo.

El reclamo de los pilotos de aerolíneas argentinas

El lunes al menos 16 vuelos fueron cancelados y otros 41 demorados en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a causa de una asamblea que llevaron adelante los pilotos de Aerolíneas Argentinas.

La medida de fuerza afectó a más de 6.000 pasajeros

La asamblea, que se inició poco después de las 13, involucró en un principio también a otros sectores, como trabajadores de rampa y tripulantes de cabina, lo que complicó por momentos a la totalidad de las compañías que operan en la estación aérea metropolitana.Posteriormente estos empleados retomaron sus tareas, normalizando las operaciones de las otras compañías, mientras que los pilotos de Aerolíneas Argentinas volvieron a tomar servicio más tarde, cuando ya habían sido afectados 1.697 pasajeros por cancelaciones y 4.303 pasajeros por demoras , indicaron fuentes de Aerolíneas Argentinas.

"En Aerolíneas hay un reclamo salarial y es uno de los múltiples puntos que estamos hablando. Hoy estamos 20 puntos por debajo del IPC", indicó Biró al finalizar la medida de fuerza en Aeroparque, que afectó a más de 6.000 pasajeros.

El reclamo de los pilotos, además del aumento salarial, consistió en la incorporación de más personal, en la adecuación de las tarifas y en el reglamento interno.

Fuentes del Gobierno con acceso a la conducción de Aerolíneas Argentinas aseguran que APLA reclama un sueldo básico de $ 500.000.

Y a pesar de que de Biró lo niegue, según datos relevados por el diario Clarin el reclamo actual llevaría el sueldo de la categoría básica a $ 500.000. La recomposición que plantea el dirigente sindical es anterior a la negociación paritaria del período octubre 2022 - septiembre 2023. Por eso, entre la compensación del 20% y un primer tramo de aumento a partir de octubre, el sueldo básico para los pilotos de Aerolíneas alcanzaría el medio millón de pesos.

Según el sitio especializado en remuneraciones Glassdoor, el sueldo básico de un piloto de Aerolíneas Argentinas hoy es de $ 314.000, sin contar beneficios como remis para quienes viven en un radio de 60 kilómetros, plus por antigüedad o por cumplir funciones de instructor u otros cargos.

El comunicado de la aerolínea estatal