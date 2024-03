El campo vuelve a atraer inversores extranjeros, por qué crece el interés

El campo argentino es reconocido en el mundo por su eficacia productiva. Por esta razón y a raíz de los cambios políticos y económicos que se generaron tras la asunción del presidente Javier Milei -la derogación de la Ley de Tierras, por ejemplo-, cada vez más extranjeros se interesan por comprar campos locales que, además, aprovechan los bajos precios.

Más allá del crecimiento de consultas de inversores de otros países, según el Índice de Actividad del mercado inmobiliario rural que realiza la Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales, (InCAIR) la compraventa de campos tuvo un incremento del 35% en febrero, si se compara con el mes de enero. Respecto a febrero de 2023, el alza fue del 57%. "Se anticipó el repunte de la actividad que suele suceder en el mes de marzo", explicó el documento.

En cuanto a los inversores extranjeros son, principalmente, estadounidenses, australianos, españoles e italianos. "Están muy al tanto de la coyuntura argentina. Saben todo lo que pasa y por eso consultan. Se trata de desembolsos que se podrían dar, si el contexto acompaña, a fin de año o principios de 2025", develó Federico Nordheimer, director de la inmobiliaria rural homónima.



Estos, además, son en su mayoría, empresarios que tienen otro tipo de actividades principales y que ven en la Argentina una oportunidad de inversión. "Las personas que consultan, lo ven como un desembolso a largo plazo. Tienen otro medio de vida y esto es una forma de poner dinero al resguardo", explicó Alejandro Luis de Elizalde, presidente de Elizalde, Garrahan y CIA.

A su vez, según contó de Elizalde, el interés de los extranjeros resurgió tras la derogación de la Ley de Tierras, que Javier Milei introdujo en el Decreto de Necesidad y Urgencia, que firmó durante sus primeros días como Presidente.



"Las consultas aumentaron 100% tras la derogación de la Ley de Tierras. Teníamos uno o dos llamados al mes. Hoy, el interés es mucho más grande", develó Nordheimer.



Se trataba de una normativa que limitaba la posibilidad de venderles tierras que contuvieran fuentes de agua importantes o que estuvieran en las zonas núcleo del país a extranjeros. A pesar de que, la semana pasada el Senado no aprobó el DNU 70/2023, el sector espera que la Cámara Baja sí dé el visto bueno, por lo que confían en que la ley seguirá derogada. Sin embargo, aseguran que este tipo de movimientos imprevistos "desalientan el interés".



La Ley de Tierras fue sancionada a fines de 2011 y establece un tope de 15% para la tenencia por parte de extranjeros, tanto a nivel nacional como provincial, departamental y por nacionalidad. " En las zonas núcleo se establecía un máximo de 1000 hectáreas para inversores extranjeros", aclaró José María Bauzá, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales (CAIR).



"Los extranjeros están viendo las oportunidades. Sobre todo, ahora, que los valores aún no subieron. Sin embargo, hoy no hay cola para comprar tierras en la Argentina por los vaivenes políticos", aseguró de Elizalde. Además, añadió que otra de las razones que dificulta la compra de campos es la financiación: "En países vecinos como Paraguay o Uruguay, los bancos ofrecen financiamiento para la compra de tierras. En la Argentina eso no existe".

Qué tipo de campos interesa a los extranjeros

Según aseguró Nordheimer, las consultas son por todo tipo de campos: productivos, para producción permanente -como olivos o almendros-, hasta ganaderos. Además, el interés es en tierras desde 200 hectáreas hasta más de 1000 hectáreas.

"Hasta el año pasado, sólo compraban los argentinos. Hoy, puede comprar un campo una persona nacida en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, siempre se tiene en cuenta la coyuntura local. No se trata de decisiones inmediatas porque el inversor extranjero necesita que el gobierno se estabilice y logre encauzar su proyecto, que, justamente, promueve las inversiones", reveló Nordheimer.

Cuánto sale un campo en la Argentina

En la actualidad, una hectárea en 'el triángulo de oro' -así le llaman a la zona más cara y productiva del país, conformada por las localidades bonaerenses de Rojas, Salto y Pergamino - ronda entre los u$s 15.000 y los u$s 17.000. Los precios descienden a medida que se alejan de esta locación.

Otros núcleos grandes se hallan en el centro y sur de Córdoba, en los alrededores de Río Cuarto, al sureste de la Provincia de Buenos Aires (Necochea, Mar del Plata y Tres Arroyos) y en la zona de Venado Tuerto.

Zona Precio por hectárea Triángulo de Oro u$s 17.000- u$s 15.000 Centro y sur de Córdoba u$s 10.000- u$s 7000 Río Cuarto u$s 7000- u$s 3500 Sureste PBA u$s 7000- u$s 3500 Venado Tuerto u$s 3000- u$s 7000

No obstante, dado el contexto macroeconómico local, los valores de los campos argentinos están entre 50% y 70% menos que los mismos terrenos con igual capacidad productiva, ubicados en otros países de la región.

A su vez, Nordheimer expuso que, si bien la tierra local es más económica que la de otros países de la región, la diferencia se basa en el riesgo país: "Mientras la Argentina tiene un riesgo país de 1632 puntos, Uruguay tiene 122. Esa es la diferencia, se explica así. Invertir en la Argentina siempre tiene sus riesgos".

No obstante, los empresarios inmobiliarios rurales consideran que el valor de la tierra argentina recuperará su precio una vez que el Gobierno pueda "encauzar su proyecto".