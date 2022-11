El cambio tecnológico, signo de los tiempos

Las estrategias y acciones de las principales empresas del país para adaptarse el mundo de las tecnologías 4.0 fueron el corazón del evento Transformación Digital que realizaron El Cronista y Revista Apertura.

Inició Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes para Argentina y Uruguay, quien se refirió a la impronta que tiene la empresa que comanda. "Si tengo que resumir la esencia de la compañía en una palabra es transformación. Nosotros vivimos en una constante y permanente transformación, siempre sabiendo que las cosas podemos hacerlas mejor mañana que hoy".

Y resaltó el lanzamiento de las plataformas digitales. "Somos una compañía en donde uno de los activos más importantes que tenemos son las marcas, las que son físicas y toda la parte de marcas digitales. En este tipo de marca tenemos a Bees y Tadá, uno es una plataforma be to be y la otra una plataforma directa al consumidor".

"Hoy tenemos cerca del 80 % de nuestras transacciones que se realizan de manera digital, algo que nos permite tener un flujo de información y datos para mejorar el negocio", completó.

Joan Cwaik, divulgador, especialista en tecnologías emergentes, conferencista y embajador de Media Party Day Argentina, puso en foco el valor de la tecnología en la vida moderna.

"Hoy pareciera que la tecnología tiene dos grandes corrientes: una apocalíptica, que nos propone que vamos a quedar todos desempleados o destruidos por la innovación tecnológica; y otra más integradora, que propone que la tecnología es la única salvación de nuestra especie. Pero todo depende de los usos que le demos, usos y abusos".

"Yo trato de ser crítico, el mundo tiene una brecha tecnológica muy grande, hay algunos que son fanáticos y otros que se resisten a este avance tecnológico, se marca todo esto en todos los ámbitos. Trato de mantenerme crítico frente a todo porque siempre somos víctimas, siempre somos beneficiados, es de todo un poco".



Por su parte, Julia Centeno, directora de Portfolio y Estrategia Digital de Massalin Particulares, recorrió el paro de una empresa tradicional hacia la transformación tecnológica. "Cumplimos 50 años con Marlboro como marca número uno en el mundo y 50 años en Argentina. Un liderazgo que nos inspira a ir hacia productos libres de humo".



"Phillip Morris es la primera compañía que propone dejar de vender cigarrillos, pero para eso necesitamos innovación y ciencia, algo que ya empezamos a recorrer. Hace más de 20 años se sabe que el principal problema del cigarrillo no es la nicotina sino la combustión. El hecho de prender fuego el tabaco genera más de 6000 componentes potencialmente tóxicos y es el principal problema lo que genera las enfermedades. Lo que también se descubrió en este tiempo, es que calentando el tabaco y no quemándolo, se reduce en un 90% esos componentes tóxicos".