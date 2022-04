Dramática falta de autopartes: "Por la escasez de dólares, va a haber quiebre de stock en 15 días"

La industria automotriz vive una grave problemática como consecuencia de la escasez de dólares: faltan piezas para fabricar autos .



Desde la industria automotriz enviaron una carta al Banco Central con el objetivo de poder traer piezas desde el exterior para fabricar autos para exportar. La misma fue firmada por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

Fuerte reclamo de la industria automotriz al BCRA por la escasez de repuestos



"Como lo anticipáramos tanto en las reuniones mantenidas como en las dos notas presentadas con fecha 14 de Marzo y 7 de Abril, confirmamos que varias empresas autopartista nos han informado que a partir de los primeros días del mes de mayo no podrán continuar abasteciendo a las empresas terminales al no haber sido aceptado por parte de sus proveedores del exterior los cambios en las condiciones comerciales que tenían previamente a la comunicación A 7466, dice el comunicado.



Norberto Taranto, dueño de una histórica autopartista argentina, explicó esta mañana la gravedad de la situación.

"A partir de una resolución del Banco Central pasado un determinado nivel de lo importado durante el 2020-2021 tendríamos que pagar los componentes para autopartes a 180 días. La gravedad del tema es que no hay proveedor que nos de 180 días para pagar . Y si lo hubiese nadie sabe cómo va a estar el tipo de cambio a 180 días", contó en dialogo con Radio Mitre.

A su vez, el empresario advirtió: "Calculamos desde la cámara de AFAC que va a haber un quiebre de stock próximamente, en 15 o 30 días . Eso podría provocar tanto en el mercado de reposición como en el mercado de original la falta de componentes. El Banco Central va a tener que mirar caso por caso y hacer alguna excepción".



"No hay materia prima que no haya subido un 30% en dólares; la hojalata en China subió un 49% y acá en Argentina SIDERAR subió un 35%. Los componentes y la materia prima vienen con un atraso desde el exterior terrible, aunque no esté trabado por el Banco Central", añadió Taranto.

El reclamo

No es la primera vez que el sector alerta sobre esta situación..."esta situación continuará agravándose en los sucesivos meses ya que alcanzará progresivamente al resto de las empresas autopartistas y terminales, teniendo como resultado paradas de producción, suspensión del personal de toda la cadena productiva (aproximadamente unos 80 mil), como así también un impacto negativo muy significativo en las exportaciones y en el índice de la actividad industrial (IPI)", dice el comunicado.

Además agregaron que "el sector exporta alrededor del 60% de su producción y fue en el mes de marzo el sector industrial de mayor crecimiento interanual alcanzando un 20%, nivel sustancialmente superior al promedio de crecimiento de la industria (3,1%)".

Es por eso que la industria pidió dar una solución urgente al problema y advirtió que si no se encuentra una respuesta rápida se pondrá "en discusión y riesgo los planes de producción, exportación e inversiones proyectados para el año, tanto de las empresas terminales como autopartistas".