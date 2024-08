Dólar cara chica: el impensado local donde lo toman al mejor precio

El supermercado mayorista Diarco comenzó a aceptar 'dólares billete' de sus clientes, en una iniciativa inédita en el sector. Cualquier consumidor podrá pagar con moneda estadounidense física, incluso con dólares de 'cara chica', arrugados o escritos, y se tomarán a una cotización que asegura la compañía, promete ser la mejor del mercado. Mañana por caso, lo toman a $1400.

En principio, la empresa decidió implementar el nuevo 'Dólar Diarco' en todas sus sucursales de formato mayorista (no así en los formatos Barrio). Aun en la firma no tienen una proyección del volumen de compras que podría generarse bajo este medio de pago, pero como se trata de una estrategia no eventual sino que permanecerá vigente, auguran que puede crecer con el avance de los días.

De hecho, creen que muchos de sus clientes aprovecharán esta facilidad para hacer una compra grande porque es mucho más beneficioso financieramente en estos momentos tener el capital puesto en mercadería que en billetes dólares de cara chica , por ejemplo.

La decisión es también para la empresa una posibilidad más de repuntar ventas, que en los supermercados y mayoristas acumulan caídas de más de 12%, según los datos de los primeros cinco meses del año del Indec.

Diarco es un supermercado con sucursales en todo el país (56 mayoristas y 44 de cercanía) con más de cuatro décadas de operaciones. Pertenece al Grupo Goldfarb, de capitales nacionales y comandado por Roberto Goldfarb.

La idea es posibilitar a sus clientes utilizar dólares guardados que hayan quedado arrugados, viejos, manchados o incluso dibujados. La cotización de este nuevo "Dólar Diarco" será publicada diariamente por la empresa y se podrá ver tanto en su página web como dentro de las sucursales en las que se tome.

Para la metodología de pago, la compañía decidió que se facturará en pesos como cualquier compra corriente. Al momento de pagar, los clientes tendrán la opción de hacerlo con dólares billete pero sin vuelto. Es decir, el monto final de la compra debe ser igual o superior al valor convertido de los dólares entregados. En caso de que la compra supere ese equivalente, se paga el saldo en pesos, utilizando efectivo, débito, billeteras virtuales o crédito en un solo pago.