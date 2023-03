"Desde el principio busqué ser memorable"

Santiago Artemis, diseñador de moda e influencer, repasó sus comienzos dentro de la profesión y cuáles fueron las dificultades para destacarse dentro de la industria desde el interior del país.

"Ushuaia es una ciudad en la que hay mucha nieve, hace mucho frío y, por ende, no hay moda. Fue muy difícil comenzar en este mundo, pero me encargué de obsesionarme con lo que me gustaba desde chico"

Sobre sus estudios dijo que "siempre me tomé todo como un juego, era un chico mandado a estudiar indumentaria en la UBA y en mi tiempo libre comencé a armar Artemis".

"La marca la inicié cuando tenía 14 años con inspiración en moda de otras épocas, siempre tuve como musa lo máximo de la estética de Hollywood con figuras como Madonna, Natalie Wood".

Los primeros diseños fueron clave para instalar una marca dentro del mundo del arte y la música. Artemis destacó que "Katy Perry fue una de las primeras artistas que me convocó, junto con la familia Cerati y la familia Spinetta".

Pese a la contratación por parte de grandes artistas dijo que "en mis comienzos era una persona resistida por que me consideraban molesto en la industria, pero gracias a este apoyo pude dar los primeros grandes pasos como marca".

El crecimiento de las redes sociales le dio a Artemis otro nivel de exposición, algo que calificó como "extraordinario ya que, desde las historias de Instagram, las personas pudieron ver mucho más allá de las hombreras y los lentes de sol".

"Antes tenía miedo de mostrarme y mi manera de defenderme era con mi look. Por eso mis primeros diseños eran más fríos, pero con las redes sociales arrancó este proceso de hacerme querer más allá de mis modelos".