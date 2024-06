De nutricionista a empresaria, el caso de éxito de la creadora de Íntegra

Laura Romano es nutricionista, pero en los últimos años se convirtió, además, en una de las influencers más importantes del país. Con 1,2 millones de seguidores creó snacks saludables con los que conquistó a la cadena de café Starbucks. En 2022, sus cinco líneas de productos comenzaron a venderse en las principales cadenas de supermercados y dietéticas, tanto de la Argentina, como de Uruguay.

"No lo esperaba ni lo buscaba. Estudié nutrición para ayudar a la gente a cambiar sus hábitos", contó Romano, fundadora de Íntegra. Recordó a su vez, el nacimiento de su marca: "Se dio en 2018 por compartir la receta de una barra de cereal en mis redes sociales, porque me quejaba de que no existía un snack que pudiera recomendar a mis pacientes".

Entonces, comentó: "El desafío en ese momento fue encontrar dónde producirla. Queríamos que tuviera los estándares de calidad y los valores que yo compartía, y que, además respetara los ingredientes".

Romano comentó que las redes sociales fueron sus grandes aliados en su camino emprendedor: "Todo se fue dando gracias a Instagram. Conocí una red social en la que empecé a subir recetas con un plus, que era aportar la parte nutricional".

La emprendedora destacó el crecimiento de su negocio: "En dos años, pasé de atender dos pacientes por semana, a tener un equipo de 20 nutricionistas en un consultorio con más de 500 pacientes por mes".