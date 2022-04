De inquilinos a 'turistas': el alquiler temporario resurge mientras se debate la nueva ley

Los alquileres temporarios resurgen en el país y ya no solo dirigidos a turistas, principalmente, extranjeros. Sucede que la incertidumbre que reina en el mercado inmobiliario por los cambios que tendrá la Ley de alquileres convencionales impulsó a propietarios a ofrecer sus inmuebles con la alternativa de hacer contratos más cortos y en dólares. Hoy, el stock de departamentos ofrecidos en alquiler temporario duplica a los disponibles para firmar contratos convencionales.

" El alquiler temporario, actualmente, no da abasto . Lo que pasó fue que en febrero y marzo, con la vuelta a la presencialidad de los estudiantes universitarios, llegaron muchos chicos del interior que no encontraban alquiler tradicional. Entonces lo que hicieron fue inclinarse hacia un contrato temporario, ya amueblado, para luego ver los tradicionales con tiempo", explica Daniel Bryn, dueño de Invertire Real Estate.

Lo cierto es que los precios son mucho más caros, con valores, en la mayoría de los casos, en dólares. Por ejemplo, según los datos de Airbnb, en promedio, para un departamento de dos ambientes, se paga u$s 35 por día , aunque de tratarse de períodos más largos suele haber descuentos y rebajas.

El drama de alquilar: precios por las nubes, acuerdos por 6 meses y propiedades vacías



Ley de alquileres: los desarrolladores se suman al debate y piden incentivos fiscales



Hoy quienes se inclinan por los alquileres temporarios son aquellos que buscan una vivienda, desde estudiantes o parejas que se han separado. "Te resuelve además porque, al ser amueblados, no hay comprar con urgencia cama y heladera", explica Bryn.

En números, existen 6059 departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que, por cada 100 en venta, cuatro se inclinan en el mercado locativo. Ahora, en julio de 2020, mes en que entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres, de cada 100 inmuebles en venta, nueve se alquilaban.

Ahora, la oferta de alquileres temporarios es casi el doble de los convencionales. Según los datos de Airbnb, existen 10.316 unidades que se ofrecen al mercado bajo este sistema, con contratos más flexibles.

Hay un dato a tener en cuenta: desalentados por la baja rentabilidad, que, según los datos de Zonaprop, es del 3,4% promedio en la Ciudad de Buenos Aires, y la nueva Ley de Alquileres, muchos propietarios quitaron sus inmuebles de la oferta convencional y los volcaron hacia los temporarios. Lo hicieron, también, expectantes a una activación plena del turismo.

"Pasamos de tener ocupados el 33% de los alquileres temporarios en noviembre a un nivel que, en febrero, superó el 50%", detalló Bryn, en base a sus propias estadísticas.

"La tarifa diaria es 'simbólica'. Hoy, un dos ambientes amueblado en temporario puede estar entre u$s 600 y u$s 800 por mes. Es mucho dinero, si se lo compara con los tradicionales: ahí, tomando el dólar paralelo, se obtiene una renta de u$s 250 por mes ", explica Bryn.

No cualquier inmueble puede ofrecerse en el mercado de los temporarios. La ubicación y sus prestaciones son claves