Cuáles son los másters en negocios que aseguran los mejores sueldos a sus graduados

Como todos los años se dio a conocer el ranking del Financial Times de las mejores escuelas de negocios del mundo para hacer un MBA. Esperado por muchos profesionales que buscan perfeccionarse y dar un salto en sus carreras, el listado tiene en cuenta diferentes aspectos de cada universidad: uno de ellos, el aumento en el salario que logran los egresados tras terminar los estudios .

Estos números se convierten en un ránking per se que indican cuáles son las escuelas de negocio que aseguran a sus estudiantes mejor sueldo promedio .

Los altos salarios de los graduados estadounidenses de MBA ayudaron a las escuelas de negocios de los Estados Unidos a asegurarse los primeros diez lugares en el ranking de 2022 después de un año de recuperación de la demanda de este título en medio de la interrupción de la pandemia.



Sin embargo, un dato a tener en cuenta es que el listado general del FT de las mejores escuelas de negocios del mundo -el relevamiento también analiza otros aspectos como calidad de sus intercambios y factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo- no coincide con aquellas instituciones en las que sus graduados lograron los mejores sueldos.

las escuelas con sueldos más altos

Así, el listado 2022 está encabezado por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Tres años después de graduarse, sus exalumnos informaron el ingreso anual promedio general más alto en 2021, con u$s 238.000 , después de eliminar los salarios de quienes ingresan en áreas de trabajo con salarios más bajos, como el sector público.

El salario promedio general para los ex alumnos de las 100 escuelas clasificadas este año fue de u$s 161.000, una vez ajustado por la paridad del poder adquisitivo en todo el mundo.

En segundo lugar se ubicó la universidad de Stanford con una salario promedio de u$s 218,805 y completa el podio Columbia Business School (u$s 218, 542).

Así Stanford, que en el ranking de mejores escuelas de negocios se ubica en el puesto 6°, entra en el top tres.

Wharton es el mejor MBA del mundo y la que asegura mejores salarios promedio

En el listado de las primeras 10 también se encuentran: University of California at Berkely: Haas, Harvard Business School, Northwestern University: Kellog School of Management, University of Chicago: Booth, MIT Sloan, New York University: Stern y Yale, con sueldos promedio que van entre u$s 207,853 y u$s 190,941.

La primera escuela fuera de los Estados Unidos que aparece en el listado es la francesa Insead (12°) que, a su vez, es la tercera mejor universidad para hacer un MBA. El sueldo promedio de sus egresados es de u$s 186,784. La sigue la india Ahmedabad con salarios de u$s u$s 185,001.

La única universidad de América latina que aparece entre los 100 mejores MBAs del mundo es la mexicana Ipade . Mientras en el ranking general aparece en el puesto número 100, escala unos puestos en el listados de salario promedio de sus egresados con sueldos de u$s 106,195.