Autos usados: aun sin referencia de precios, hay más transferencias

La compraventa de autos usados terminó 2023 con 1,6 millones de unidades transferidas, un 5,3% más de operaciones respecto a 2022, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). No obstante, durante los primeros días de 2024, las concesionarias operan a niveles mínimos y sin precios de referencia.



"El año comenzó con muy pocas ventas y con un dato que complica más al mercado: es la primera vez en mucho tiempo que no hay referencia sobre el precio de las unidades", expresó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.



De hecho, el valor de un Volkswagen Gol Trend modelo 2014 ronda los u$s 5300, mientras que, se pide, por un Chevrolet Corsa modelo 2009, un aproximado de u$s 5900. El valor promedio de una Toyota Hilux (2020) es de u$s 45.000.

El directivo precisó que, tanto el mercado de los usados, como el de los 0km están "frenados a la espera de señales que permitan delinear el camino que llevará a la normalidad del mismo". De hecho, las concesionarias de autos cero kilómetros están operando a niveles mínimos, mientras esperan la oficialización de la quita del impuesto al lujo.



"Nuestro sector va a transitar un año muy duro, tendremos que utilizar todo nuestro ingenio construido a través de nuestra historia en el país para hacer frente a estos momentos", explicó Príncipe y, además, sentenció: "El primer semestre será crucial para nuestras expectativas a lo largo del año".

A pesar de que las automotrices esperaban la oficialización de la quita de la primera escala del tributo esta semana, aún no se publicó en el Boletín Oficial. Como consecuencia de la demora del Gobierno, tanto los concesionarios de 0km, como los vendedores de usados, operan sin precios de referencia. Sin embargo, los vendedores de vehículos implementaron descuentos, bonificaciones y beneficios en algunos modelos para incentivar las ventas.

A pesar de estar, en parte, dolarizado, el mercado de los usados se vio afectado por el contexto macroeconómico actual, marcado por la alta inflación y la caída en el poder de compra de los argentinos, ya que en diciembre se comercializaron 122.024 vehículos. Esto significa una baja del 7,7% si se compara con el mes anterior, en el que se transfirieron 132.314 unidades.



"Finalizó el año con un crecimiento en la venta de autos usados del 5,6% con respecto a 2022. El volumen de 1,6 millones de unidades comercializadas no es un dato menor en un contexto económico social muy complicado", dijo Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

A comienzos de 2023, el sector esperaba igualar las ventas de 2022, que, si bien representaban una baja respecto a 2021- el año anterior se vendieron 1,5 millones de unidades, mientras que, en 2021 se comercializaron 1,6millones-, dado el contexto macroeconómico, sumado a la falta de stock y a la dolarización del mercado, representaba un escenario optimista.

No obstante, la compra de autos usados se volvió una opción relevante durante 2023 como consecuencia del faltante de 0 kilómetros y la dificultad de conseguirlo por un precio similar al que recomiendan las terminales.

Los autos usados, con precios dolarizados

Como consecuencia de la alta incertidumbre que golpea al sector automotor, los concesionarios de autos usados empezaron a pedir dólares billete por ciertos modelos. Si bien algunos fijan el precio de los vehículos en dólares y luego permiten el pago en pesos, otros, solicitan a los clientes el depósito en divisa extranjera para iniciar las transacciones.

De acuerdo con el secretario de la CCA, los concesionarios comenzaron a publicar sus listas de precios en dólares tras la devaluación, luego de las PASO. En ese entonces, los modelos afectados eran aquellos provenientes del exterior, por fuera del Mercosur. No obstante, en la actualidad, la tendencia se diversificó y ahora afecta también a los de origen regional y local.

Tal es el caso del Volkswagen Gol Trend -fue el auto más vendido del año- que se comercializa en las concesionarias con un valor de u$s 5300.

