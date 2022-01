Crece el fraude interno: la mitad de las empresas latinoamericanas fueron víctimas de un ataque en 2021

Aumentaron los fraudes internos en las empresas latinoamericanas. Así lo revela la última encuesta de fraude que realizó KPMG , en la que el 49% de las compañías de la región consultadas reconoció que, en el último año, tuvo al menos un caso, una cifra tres veces mayor a la registrada en los Estados Unidos.

Casi nueve de cada 10 firmas encuestadas afirmaron que trabajar desde el hogar afectó negativamente la eficacia de las medidas de prevención y de mitigación de riesgo, el incumplimiento normativo -tanto interno como externo- y la ciberseguridad. Para algunas, la pandemia dañó las tres variables.

Las pérdidas por fraude ya representan el 1% de las ganancias de las compañías. En empresas con, al menos, u$s 10.000 millones de ingresos, solo 15% no experimentó pérdidas por estas razones en el último año. Este volumen implica aproximadamente la mitad del nivel de pérdidas que sufrieron las empresas más pequeñas, de las que el 29% informa que no se vieron afectadas.

El número y el tipo de amenazas están aumentando constantemente, de acuerdo al informe de la 'Big Four'. Durante los últimos 12 meses, las organizaciones experimentaron un aumento del phishing (59%), las estafas (43%) y el malware (26%). Además, mientras que el 25% aseguró que registró un aumento de ransomware, más del 70% indicó que no pagaría un rescate si fuera víctima de un ataque.

De cara a este año, la preocupación por los ciberataques no cesa: con la continuidad del trabajo remoto, el 69% espera una suba del delito -ya sea interno o externo- y un 29% prevé un aumento de ambas modalidades, según anticipa el estudio "Una triple amenaza en las Américas: Perspectivas de fraude de KPMG 2022", que incluyó a más de 600 directivos de múltiples industrias. De igual modo, el 77% piensa que el riesgo de ciberseguridad aumentará en 2022.

Controles menos eficientes

En ese sentido, la investigación sugiere que mientras muchas organizaciones cuentan con defensas limitadas, el trabajo híbrido hace que los controles existentes sean cada vez menos efectivos. "El fraude, el riesgo de cumplimiento y los ataques cibernéticos están aumentando a un ritmo alarmante, consumiendo las ganancias de las organizaciones", consideró Amanda Rigby, líder de la Red de Servicios de Forensic de KPMG en los Estados Unidos.

Según la ejecutiva, esto genera un bucle de amenazas que abruman a las empresas con pérdidas económicas, regulatorias y de reputación. "Y lo más preocupante es que, a pesar del potencial de daño que esta situación conlleva para todas las empresas de la región, la mayoría no está preparada para enfrentarla", advirtió.



Para Ana López Espinar, socia líder de Forensic Services de KPMG en la Argentina y co-líder en América del Sur, "los resultados de la encuesta son tan esclarecedores como preocupantes, especialmente, si tenemos en cuenta la mayor incidencia que evidencian tanto en materia de probabilidades de un fraude como ante el riesgo que suponen los ciberataques".

Al respecto, Emerson Melo, socio líder de Forensic & Litigation de KPMG en Brasil y co-líder de en América del Sur, acotó: "Resulta necesario que las empresas prioricen la implementación de controles para abordar el riesgo de fraude interno, ya que su incidencia se ubica muy por encima de la observada en otras regiones".