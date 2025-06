Costantini, más "entusiasmado" con Milei que Macri y la incertidumbre que agrega la prisión de CFK

Para Eduardo Costantini, la ratificación de la condena a prisión de Cristina Fernández de Kirchner " agrega incertidumbre " a la economía, en un proceso de recuperación con el que se expresa " optimista " y dice estar " más entusiasmado que en 2015 ", pese a las críticas que le hace al gobierno de Javier Milei por " falta de diálogo " y desapegos institucionales.

" Lo de Cristina agrega incertidumbre. El nivel de corrupción que hay en la Argentina lleva a que haya una mala ejecución de la política, de la Justicia, de todo... Tergiversa los valores. En vez de gestionar para mejorar al Estado o la calidad de las instituciones, lleva a que se lo haga mirando el bolsillo ", observó el empresario, en una reunión que compartió con periodistas con motivo de la presentación formal de One618, la firma financiera resultante de la fusión de Consultatio Asset Management y Consultatio Investments con TPCG, firma cuyo 100% adquirió en abril del año pasado.

" A nivel institucional, es muy importante que un país tenga políticas de Estado. Que no sean sólo de un gobierno. Nuestra estructura política tiene una característica: todos se pelean con todos. Eso genera falta de consenso y polarización. Con lo que pasó (N.d.R.: la prisión de CFK), esa polarización aumenta ", dijo.

" Debería haber una construcción institucional. En un país autoritario, se puede tener ese estilo de política. Si se tiene más diálogo político, el riesgo país baja automáticamente, incluso, frente a la discusión de si el dólar es caro o barato. En eso, la Argentina no cambió. Lamentablemente ", agregó. También apuntó contra otro de los grandes problemas estructurales que identifica en el país: " El nivel de corrupción es tremendo. Termina atravesando y condicionando a la política ".

De Macri a Milei

" Creo en un país más dialoguista. El diálogo fortifica las instituciones y genera una política de Estado ", definió Costantini. Asegura que, en vez de plantearse como grandes reformadores, " todos los presidentes deberían verse como de transición: en el mejor de los casos, estarán ocho años en el cargo ". Esto, según el empresario, propiciaría que antepongan " lo importante para la República " por sobre sus ambiciones personales.

" Hay que generar institucionalidad. Tenemos una cultura política que no construye, sino que destruye. Eso es canibalizante, incluso, dentro de los mismos partidos ", describió.

En ese sentido, para el Gobierno de Milei, " la crítica va más en lo institucional que en lo económico ".

" Milei es un libertario extremo; eso define un montón de cosas. Yo no lo soy. Pero lo voté porque quería un cambio, Siempre voté por el cambio ", reconoció. " El país necesitaba orden fiscal, desregulación, achicamiento del Estado... Aunque no sé si eso tiene que ser: 'Chau, Conicet'. Al contrario, creo que deben hacerse obras. Pero la gente se cansó de lo anterior: desborde del gasto, de empleados públicos, ñoquis... Veía y vivía lo que ocurría ", amplió.

El creador de Nordelta expresó su deseo de que lo bueno del cambio continúe, sin importar quién sea el próximo gobierno. " Es lo que pasa en Uruguay ", ilustró. La deuda pendiente de la Argentina, añadió, es que haya un plan económico que trascienda gobiernos.

" Debería haber consensos across the board sobre el compromiso fiscal, el tamaño del sector público... Soy partidario del equilibrio fiscal y de un sector público razonable en tamaño. Que haya un Estado presente pero presente en serio. También tendría que haber obras públicas. En este año y medio, no podemos pedirle más al Gobierno. Pero, para el próximo año y medio... ", sonrió.

Tras la ironía, retomó su argumento. " El equilibrio macro se valora. Pero el equilibrio son muchos equilibrios: de las finanzas públicas, del sector externo, del nivel de actividad, del de inflación... La Argentina todavía está en pañales. Llevará muchos años. Pero, hasta ahora, logramos cosas realmente sorprendentes ", afirmó.

Costantini aseguró estar más optimista hoy que en 2015. " Ahora hay cambios más estructurales. La política de Macri era más complaciente. Contó una historia color de rosa: 'No necesito que te operes; te vas a curar igual'. En realidad, no era así. Pretendió licuar el tamaño del Estado sobre el PBI con crecimiento. Pero, si tenés exceso de gasto público, no podés crecer ", explicó.

" Voté por Macri. Generó, en su momento, un optimismo mucho mayor que este gobierno. Pero esa expectativa provocó un aluvión de dólares que le hizo mucho mal a este país. Por ese ingreso se revaluó el peso. Y fue pasando el tiempo, no había cambios y la inflación volvió a retomar impulso ", contextualizó. " Esto (por el programa de Milei) es más integral, más sensato... Más doloroso también. Por eso, soy más optimista ", contrastó.

Identifica algunas luces amarillas. " Al sector externo, no lo veo creciendo mucho. Pero tampoco lo veo como algo dramático. Habría que ver si, con este tipo de cambio, lográs un buen nivel de actividad" , indicó.

Sin expectativa de mayores sorpresas para las elecciones de octubre, hasta entonces, pondría el ojo sobre el nivel de actividad. " Después, con el resultado de octubre, el Gobierno debería empezar la fase de reformas impositivas y laborales. También, a bajar impuestos. En lo macro, apuntaría a lo externo; a ajustar la política cambiaria ", añadió.

M&A y sinergias con el real estate

El encuentro se realizó en la sede de One618, sobre la avenida del Libertador, en Vicente López. Con vista despejada del Río de la Plata, obras de su propia colección personal destacan entre pantallas con cotizaciones y charts. Entre ellas, una escultura de León Ferrari: una figura naranja, modelada en poliuretano y montada sobre una patineta. Representa a un adolescente en movimiento.

El arte está siempre presente en la vida del fundador del Malba. El nombre de la empresa fusionada, One618, remite a la proporción áurea, medida precisa de la armonía en una obra. En tal sentido, este nuevo player financiero es un lienzo cuyos trazos ya están delineados.

Anunciado como uno de los grupos independientes no bancarios de servicios financieros de la Argentina y el Uruguay, con fuerte proyección regional, avanza con ese norte. " Podemos hacer una inversión mayor en Uruguay. Paraguay es otro país que podríamos atender. Si pensamos en escalar más, podríamos tener más presencia en Miami. Madrid tampoco sería una locura ", esboza Costantini.

La firma, según sus ejecutivos, apunta a capitalizar el mayor intercambio de negocios que habrá con inversores locales y, fundamentalmente, extranjeros. Primero se buscará participar en mercados de deuda y acciones de oferta pública y, más adelante, se lanzará una segunda generación de productos, relacionados con M&A y equity privado.

También habrá sinergias con Consultatio, la desarrolladora de real estate que Constantini fundó en 1991 y, desde entonces, invirtió más de u$s 2400 millones y acumuló ventas por u$s 3300 millones.

" Tenemos el ejemplo de Bal Harbour. Es un proyecto general de u$s 650 millones, con ventas por u$s 1200 millones. La inversión en el terreno fueron u$s 220 millones y hubo u$s 300 millones de construcción. En la compra de las tierras, hemos tenido familias que nos acompañaron, con u$s 82 millones ", graficó Costantini.

" Consultatio es un desarrollador con equity propio. Obviamente, el tipo de desarrollo que hacemos, que es para inversores sofisticados, es una fuente de negocios para One618. En la práctica, ya se da ", agregó.

Esa sinergia -principalmente, con el área de Wealth Management- está concebida como parte del negocio de la firma financiera. A partir de la relación existente con familias y empresas a las que asesora, One618 podría estructurar desarrollos y fondeos con clientes del exterior, que se utilizarían en proyectos de Consultatio, explican en la firma.