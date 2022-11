Con menos ganancias, Cencosud crece en los EE.UU. y planea expandirse en Brasil

El grupo Cencosud tuvo un fuerte recorte de ganancias del 27% ganancias en los primeros meses del año en relación con el mismo período de 2021. La compañía, que reportó utilidades por casi u$s 265 millones (234.421 millones de pesos chilenos), obtuvo casi el 80% de sus ingresos de su división de supermercados , gracias a que por primera vez incorporó en sus estados financieros a The Fresh Market, su filial en los Estados Unidos.

En el balance, Cencosud informó ingresos de actividades ordinarias por 10.279.796 millones de pesos chilenos (u$s 11.616 millones) al cierre del tercer trimestre, lo que representó un alza del 26% en doce meses. En el período, sus costos aumentaron en el mismo porcentaje, hasta 7.328.405 millones de pesos chilenos (u$s 8281 millones). The Fresh Market representó un 11,3% de los ingresos del grupo y un 12, 7% del ebitda ajustado a septiembre.

Unicenter reemplaza a Falabella con áreas temáticas y canchas de padel: inversión de $ 500 millones



"Cencosud logra presencia de su negocio de supermercados en seis países (Chile, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y EE.UU.), división que ya representa 78,4% de sus ingresos y 72,2% del ebitda ajustado total. De esta manera, profundiza la participación de un negocio que ha demostrado resiliencia y rentabilidad, incluso en tiempos complejos", dijo Matías Videla, gerente general corporativo de Cencosud, en declaraciones citadas por Diario Financiero.

El ejecutivo argentino que dirige los destinos del grupo chileno destacó que la compañía alcanzó un margen de ebitda de doble dígito por octavo trimestre consecutivo: "Todo esto en un escenario macroeconómico complejo, con altos niveles de inflación, desaceleración económica y fluctuaciones de tipo de cambio, condiciones que destacan aún más la fortaleza del modelo de negocio de Cencosud y su capacidad de ejecución en los distintos mercados".

Matías Videla, el argentino que dirige el Grupo chileno

Marcas propias

Uno de los puntos fuertes de la compañía fue la evolución de las marcas propias. En el tercer trimestre tuvieron una variación positiva en el total del ventas por encima de los 183 puntos base. Así, alcanzaron una participación del 14,5% del total de las ventas del grupo .

En términos absolutos, las ventas de marcas propias crecieron u$s 171 millones respecto al tercer trimestre de 2021, y superaron los u$s 550 millones entre julio y septiembre de este año. Esto representa un alza cercana al 45% contra mismo período del año anterior.

La compañía espera cerrar un buen año 2022, pese a la desaceleración del consumo que se está viviendo, particularmente en Chile. Pese a esto, dijo que en sus divisiones de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar (con Paris y Easy, respectivamente) están tomando una serie de medidas, como reducir las importaciones, con el objetivo de llegar a menos de 100 días de inventario a final de año.

Salida a bolsa

La compañía tenía previsto realizar una IPO de su operación brasileña, pero por el momento los planes se mantienen en stand by. A fines de 2020, planeaba recaudar unos US$ 300 millones, pero se decidió frenar el proyecto a raíz del entorno económico y político.

"En la medida que el mercado mejore, obviamente vamos a empezar a analizar la potencialidad de hacer la IPO; por el momento, estamos contentos y no necesitamos la IPO", dijo Marisol Fernández, gerente Relación con Inversionistas de Cencosud, que reafirmó el plan de la compañía de seguir creciendo en Brasil a través de nuevas compras de empresas.