Comenzó el Coloquio de IDEA: con un pedido a la dirigencia política y las propuestas de los principales empresarios que invierten en la Argentina

El 58° Coloquio de IDEA comenzó hoy en Mar del Plata. Se trata de uno de los eventos empresariales más importantes del año que retomó su ubicación tradicional en la ciudad balnearia después de realizarse en la Ciudad de Buenos Aires y del cambio de modalidad por la pandemia de coronavirus.

Este año se reunirán unos 800 ejecutivos bajo el lema "Ceder para crecer" y durante tres días debatirán en torno a educación, empleo, finanzas públicas y seguridad jurídica, y la inserción de la Argentina en el mundo. La apertura se realizó a las 18:30 horas y el primero en hablar fue el presidente del 58° Coloquio IDEA, director de IDEA y presidente de Toyota Plan Argentina, Daniel Herrero.

En su discurso de apertura, Herrero cuestionó la "falta de unidad" de sectores sociales, económicos y políticos. El presidente de Toyota Plan Argentina también se refirió a la Argentina como un "país de desencuentros" y "colmada de enfrentamientos y sin acuerdos mínimos" que no permiten "pensar en un país en el largo plazo".

"Si miramos la historia de la Argentina, nos encontramos un montón de desacuerdos que no nos permitieron generar consensos básicos para poder crecer, generar una regla clara y una institucionalidad fuerte, y de esa manera nos impidió crecer de una manera fuerte ", sostuvo Herrero desde Mar del Plata.

El presidente de Toyota Plan Argentina, Daniel Herrero, inauguró el 58° Coloquio de IDEA.

Y agregó: "La argentina siempre está en una condición de potencia latente, pero siempre maltratada". Herrero también moderó el primer panel que se llamó igual que el lema de este año: "Ceder para crecer". Del mismo participaron el presidente de Fundar y CEO de Contigo, Sebastián Ceria, y el sociólogo y profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella Juan Carlos Torre.

Torre, que es autor de Diario de una temporada en el quinto piso, sostuvo que "el país está inquieto" y que "la polarización política" de hoy en día " nos incita a plantarnos y decir basta, hasta aquí llegamos ". Sobre la situación actual del país, explicó que muchas veces los "políticos convocan hacia adelante mirando con la cabeza hacia atrás".

Además, reflexionó: "Qué vamos a ceder cada uno de nosotros para crecer. En el plano de las empresas, autoridad para involucrar a quienes trabajan allí y se sientan como propios; en los ingresos, que aquellos que tienen más se extiendan como gesto solidario; Argentina con el mundo, ceder es recortar los márgenes de proteccionismo, reconvertir nuestras empresas y volverlas competitivas en el mundo ".

Y resaltó que el puente entre "el acto de hoy y el resultado de mañana es la confianza política". Por otra parte, Ceria sostuvo que el "el optimismo es una condición necesaria para el éxito", aunque reconoció que "estamos en un momento muy malo", eso "no nos convierte en un fracaso".

El presidente de Fundar y CEO de Contigo expresó que "el Estado es el gran apalancador de las inversiones privadas" y que "es imposible crecer en un mundo globalizado sin una inserción inteligente en ese mundo".

"Esa inserción tiene que ser inteligente. Una cosa que no es inteligente es hablar mal de Argentina en el exterior. Cuando salimos somos todos embajadores, busquemos esa sección inteligente siendo los mejores embajadores que podemos ser. No podemos pedirle a los que menos tiene que cedan, ese modelo está totalmente agotado", concluyó Ceria.

En la segunda exposición del primer día del evento empresarial, también se realizó un debate en torno a "La mirada de los que eligen Argentina" del que participaron el CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, la directora de Industrias Guidi, Carolina Castro, y el presidente de Molinos, Molinos Agro, Pecom y Goyaike - Grupo Perez Companc, Luis Perez Companc.



El moderador fue el presidente de IDEA y presidente de Grupo Murchison, Roberto Murchinson, quien sostuvo que "vivimos en un país que siempre ha tenido mucho potencial" y que en la Argentina al sector empresarial le toca "vivir crisis más o menos profundas con Gobiernos de distintos colores".

Una de las preguntas centrales para los tres exponentes de este panel fue: ¿Qué los motiva a seguir apostado por la Argentina? Carolina Castro de Industrias Guidi aseguró que "en un mundo muy competitivo, uno tiene que seguir invirtiendo".

"Tenemos una decisión clave: invertir o morir. En el siglo XXI con cambios tecnológicos esto se pone más en juego aún, si no invertís es game over. Aplica al país (porque) estamos con niveles de inversión muy bajos y nos estamos comiendo el capital como país. Eso no nos pasa a nosotros porque mantenemos la decisión de reinvertir pese a estar en un mercado volátil", explicó esta tarde Castro.

Carolina Castro, directora de Industrias Guidi.

Por su parte, Perez Companc aseguró que "siempre" apostaron al país y con "la mirada a largo plazo". En cuanto a las diferentes crisis, explicó que "uno tiene esta visión a largo plazo y con ella uno puede planificar, desarrollar y seguir invirtiendo . Soy optimista por naturaleza, siempre veo el vaso medio lleno". En este sentido, agregó que cuando uno se pregunta si van a aprovechar esa inversión en el país, "uno se olvida de la Argentina como variable porque es un hecho".

"Año a año hemos desarrollado distintos negocios y ayudado a toda nuestra gente (son alrededor de diez mil trabajadores). Es algo que nos identifica como grupo, que es cuidar a nuestra gente, eso después fluye a toda la sociedad argentina y en todo el país. Nosotros nacimos en Argentina y tenemos planificado seguir en el país", explicó el presidente de Molinos, Molinos Agro, Pecom y Goyaike - Grupo Perez Companc.

¿Qué opina el principal inversor privado del país sobre seguir apostando a la Argentina?

El CEO de Pan American Energy Group , Marcos Bulgheroni, es el principal inversor del país. En el panel de esta tarde destacó que tienen una "vocación de inversión" ya que esta acción en su industria es un "factor clave".

"Después de YPF, somos la empresa privada que más invierte. En los últimos cinco años en promedio hemos invertido u$s 1200 millones", aseguró Bulgheroni y resaltó que "en la Argentina hay oportunidades fantásticas para crecer en nuestra industria, estamos forzados a ver a largo plazo y tenemos que mirar a largo plazo".

Sobre el yacimiento petrolífero en Vaca-Muerta sostuvo que es esta y "el resto de las cuencas tienen oportunidades muy interesantes". Además, explicó que "la industria en su conjunto invirtió en los últimos años un promedio de u$s 6000 millones al año, pero tiene que invertir para desarrollar vaca muerta entre u$s 9000 y u$s 9500 millones al año para el 2030".

"No todo acá es un desastre y no todo afuera es color de rosa si se lleva como un relojito. Aposté por la Argentina, para mí fue importante volver porque acá fue donde mi familia desarrolló su sueño empresarial y eventualmente quiero que mis hijas elijan desarrollarse profesionalmente acá. Esta historia personal es común a miles de empresarios, grandes y pequeños que hablan de valores de orgullo por lo que uno hace", sostuvo.

Marcos Bulgheroni, CEO, Pan American Energy Group.

También enfatizó en "no mirar el corto plazo, sino invertir mirando a largo plazo. Tenemos que seguir invirtiendo para seguir manteniéndonos a largo plazo". Y remarcó que Vaca Muerta, como una matriz energética en la región, será "uno de los elementos que nos pone en el mapa del mundo. Esta oportunidad tiene que estar basada en una política energética que esté basada en una política de Estado".

"Si conseguimos eso podemos llegar a un 1.200.000 de barriles de petróleo y podemos incrementar la producción de gas para reemplazar el de Bolivia y exportar a Brasil, Chile y el sur de Bolivia", agregó y expresó que "es una oportunidad que puede cambiar nuestra economía profundamente".

La industria alimenticia en la Argentina: ¿Qué piensa el presidente de Molinos?

Luis Perez Companc habló sobre la exportación de alimentos y el conflicto con la mesa de los argentinos: " La infraestructura es un cuello de botella, hoy no damos a basto con esto, con todo lo que hay que hacer. Eso también a uno le da un optimismo enorme con cuatro o cinco horas que uno tiene son 5 mil personas nuevas y es creación genuina del trabajo, eso es algo importante, la creación del trabajo. El sector energético tiene un potencial enorme, hay que aprovecharlo y explotarlo".

"Nuestro propósito es alimentar a los argentinos de manera saludable y que puedan comer de manera rica y a un menor costo posible. Año a año hemos buscado evolucionar y de qué manera mejorar y seguir la tendencia saludable, cada vez está más fuerte puesto el foco y hay que invertir, lleva años y uno tiene que tener una hoja de ruta que vaya para adelante", explicó Perez Companc.

Y agregó: "Cada vez que vemos algo vemos cómo le podemos agregar valor, en eso aplica en todas las empresas que tenemos. Tenemos una usina de emprendimiento que se focalizan en determinado elemento, abrimos la puerta para que nos ayuden a crecer y desarrollar tecnología nueva".

Luis Perez Companc, presidente de Molinos, Molinos Agro, Pecom y Goyaike - Grupo Perez Companc.

"Argentina tiene el talento y esa capacidad. Primero hay que abastecer a la Argentina y después salir al mundo. Para salir al mundo somos muy competitivos, para salir al mundo hay que dialogar con todos los sectores para cambiar la visión del sector de cómo se hacen las cosas, ahí están los sindicatos, la política y las ONG. El diálogo ayuda muchísimo para subirnos todos a un mismo barco, si podemos hacer eso la Argentina va a ir en el camino correcto. Es lo que uno ve en el mediano plazo, en energía y alimento la Argentina es muy competitiva porque puede abastecer al país, a la región y al mundo ".

Las Pymes y las sinergia con las grandes empresas: los principales desafíos para desarrollarse

Industrias Guidi es autopartista y uno de los principales clientes es Toyota Argentina. Su directora, Carolina Castro, señaló que "la Argentina está llena de antinomias, grandes versus pymes, capital nacional versus capital trasnacional, campo versus industria, proteccionismo versus apertura y así podemos seguir".

"Nuestra empresa es un ejemplo de cómo en las antinomias se encuentran sinergias muy importantes. Tomamos decisiones de reinvertir todas nuestras utilidades y créditos. Medimos la calidad de partes por millón, mejoramos toda la producción de nuestras líneas, las pymes tienen un potencial enorme de desarrollo y generador de empleo", explicó Castro.

En este sentido, sostuvo que el crecimiento se puede dar de "muchas maneras distintas y para mí es a través del agregado de valor, Argentina necesita explotar su potencial productivo" y "lo que importa es que todos los días un empresario piensen en cómo agrego valor y que haya un Estado atrás que apoye".