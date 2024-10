Cepo e inflación, las preocupaciones principales de los empresarios

Finalizado el primer semestre del año, empezaron a llegar los primeros resultados de la política económica que inició el presidente Javier Milei al comienzo de su mandato. Si bien la inflación se desaceleró y el déficit fiscal se redujo, todavía hay algunas cuestiones que complican la operatoria normal de las empresas argentinas .

El economista Miguel Kiguel, participó del evento y contó que, para el futuro, hay tres temas principales: "Uno de ellos es la economía real y la evolución del consumo, que los indicadores ya muestran que hay una lenta recuperación, se suma el cepo y la unificación cambiaria, por un lado, y la evolución de la inflación, por el otro".

"Todo eso está hoy en el centro de la atención de los empresarios locales. Están pensando constantemente cómo pueden evolucionar esas variables", expuso.

La inflación, por ejemplo, se tiene en cuanta para saber qué precio les van a poner a sus productos y cuanta demanda puede llegar a tener. Y, en el tema cambiario, "si bien la brecha se achicó, sigue existiendo y sigue habiendo cepo. Creo que eso hace ruido en muchas decisiones empresarias".

Incertidumbre

No obstante, Kiguel expuso que esa no es la razón del freno de la economía, ni que sea la causa por la que la Argentina no crece, "pero crea una cierta incertidumbre que afecta el día a día de los negocios".

"Pasar del final de año pasado, con una inflación que rozó el 25% y ahora estar en el 4% brinda cierta tranquilidad. Pero hay que entender qué dice la historia y la experiencia internacional. El hecho de pasar de un 25% de inflación a un 4% es algo lograble y que se dio varias veces en la región", explicó.

Y siguió: "El 25% de inflación duró un mes. Fue algo muy puntual asociada a una devaluación y a un sinceramiento de precios. Una vez que sucedió eso, empezó a desinflarse y llegó a un nivel muy meritorio para el Gobierno".

Ahora, sin embargo la inflación no baja de a muchos puntos por mes. "Se desacelera de a poco y eso es lo esperable, lo normal y lo que ocurre generalmente. Ese es el escenario base. Lo importante es que siga bajando y que, de alguna forma, esté acompañado por una suba en el nivel de actividad. Eso es importante, no sólo económicamente, sino políticamente", reconoció el especialista.